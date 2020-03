Cursos TOEFL en Madrid

Saber inglés es una de las partes más importantes a la hora de encontrar trabajo. Aprender inglés sigue siendo una de las asignaturas pendientes para muchos españoles. Según la Oficina Europea de Estadística Eurostat, En España sigue presentando un bajo nivel en el conocimiento de este idioma y -lo que es peor- las cosas no han cambiado mucho en la última década, al contrario de lo ocurrido en otros países tradicionalmente poco angloparlantes, como Portugal, Grecia o Italia.

Lo cierto es que hace falta tiempo y paciencia para dominar el inglés. El inglés es una de las lenguas más sencillas con las que podemos toparnos a la hora de ampliar nuestro abanico de idiomas. No es casualidad que se trate de la lengua más utilizada en el mundo de los negocios, ni que sea posible manejarse en la gran mayoría de países si sabemos comunicarnos en inglés con sus habitantes.

El inglés es el idioma más aprendido como segunda lengua. Si bien el número de nativos que hablan inglés son entre 300 y 400 millones, el número de personas que lo aprenden como una segunda lengua es el mismo, superando al resto de los idiomas. Además saber inglés nos ayudará a entender mejor nuestra cultura y nuestro idioma, ya que no son pocos los anglicismos que pueblan nuestra vida cotidiana.

El inglés es el idioma de la comunicación internacional, del comercio y las finanzas. El inglés es una lengua franca en muchos rincones del planeta y el idioma oficial de muchas Organizaciones Internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Unesco. Por todo esto podemos decir que es el idioma universal, el que te ayudará a comunicarte sin barreras.

El inglés nos dará la posibilidad de poder acceder a un mejor puesto de trabajo. Tanto en áreas gubernamentales como en empresas multinacionales, el inglés te aportará siempre ventajas a la hora de ascender o acceder a otro puesto de trabajo, ayudándote a mejorar tu situación laboral actual.

Teniendo en cuenta la gran competencia que existe en el mercado laboral, cualquier campo de especialización puede ayudarnos a alcanzar el puesto deseado. El inglés tiene un papel muy importante en un mundo cada vez más globalizado y profesionalmente competitivo.

El TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es la prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, específicamente orientada a hablantes no nativos de este idioma.