• El barrio de Marxalenes acoge un taller para jóvenes en riesgo de exclusión social, en

colaboración con el Ayuntamiento de València

• El festival pone en marcha un taller para mayores coordinado por el coreógrafo y bailarín Vicent

Gisbert

• Dansa València se instala por primera vez en una escuela gracias a una iniciativa conjunta con el

Escalante Centre Teatral en colaboración con Cádiz en Danza y Teatre L’Artesà de El Prat de

Llobregat

València (21.02.23). Dansa València, el festival internacional organizado por Cultura de la Generalitat a

través del Institut Valencià de Cultura, es una cita anual que se celebra durante una semana de abril, pero

que aspira a dejar poso en la ciudadanía el resto del año. Con este fin, el festival realiza seis acciones para

llegar a personas diferentes e invitarlas a relacionarse a través del movimiento y disfrutar bailando. Este

2023, hay talleres para mayores de 65 años y jóvenes en riesgo de exclusión social, un laboratorio del

movimiento para niños y niñas en el Colegio Cervantes y una oferta de itinerarios guiados por la

programación con los que el público general podrá profundizar en la historia y la actualidad de la danza.

“Para Dansa València no importa cuál sea tu edad ni condición social, esta edición hemos pensado una

actividad estimulante para tu cuerpo, tu emoción y tu intelecto. Para que cualquier persona pueda

participar en un proceso de creación, experimentación y disfrute de la danza. Para hacerlo posible, hemos

potenciado la mediación y el encuentro intergeneracional”, ha concretado la directora del festival, María

José Mora.

Los jóvenes de Marxalenes hablan de sus problemas a través del cuerpo

Para la plataforma Hort-Art, el arte es un disparadero de posibilidades y la diversidad, un motor de

creación. Este colectivo de investigación y formación a través del arte contemporáneo se suma a Dansa

Valéncia con la puesta en marcha de un taller para jóvenes del barrio de Marxalenes en riesgo de

exclusión social. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Fundación per Amor a l’Art y está

respaldada por el Ayuntamiento de València, y se presentará en el ciclo ‘Moviments Urbans’.

Las jornadas llevan por título ‘Estudi per a cos bomba’. En palabras de uno de sus organizadores, el

artista brasileño Alex Guerra, “busca que los chicos y las chicas puedan entrar en contacto con su propio

cuerpo y servirse de la danza para, en último término, expresar sus inquietudes y preocupaciones a través

de una dramaturgia corpórea llena de significados”.

Bailar desde la escucha y la lentitud de los más mayores

Hoy en día, nuestras vidas circulan a gran velocidad, la escucha o la lentitud quedan al margen de

nuestras prioridades. En contraste, las personas mayores son referentes indiscutibles de todo lo contrario.

Para poner en valor y potenciar las virtudes que representa este colectivo, el coreógrafo y bailarín Vicent

Gisbert dirigirá en Dansa València un taller en el que van a ser los protagonistas.

Las sesiones serán los días 25 de marzo, 1 y 15 de abril y están destinadas a un grupo de entre 12 y 15

personas mayores de 65 años.

La comunidad de la danza crece

Después de una experiencia piloto muy positiva, Dansa València vuelve a organizar sus itinerarios

activos, consistentes en ofrecer al público un acercamiento a la creación coreográfica actual a través de

experiencias guiadas por una especialista.

El festival ha abierto una convocatoria para que 18 personas se vuelvan a postular a esta iniciativa, que

será conducida por la periodista de danza Sara Esteller. El grupo llevará a cabo encuentros e intercambios

de opiniones con la mediadora, que, además de profundizar en los artistas programados esta edición y en

sus creaciones, les informará sobre tendencias, formatos y otros detalles de la danza actual.

La propuesta busca ampliar la comunidad de aficionados y aficionadas a la danza que aglutina Dansa

València. Con tal fin, el grupo seleccionado podrá asistir a tres espectáculos del festival de manera

gratuita acompañados por Esteller, que los pondrá en antecedentes previamente a la función y guiará un

encuentro con los artistas después de cada representación.

Para participar tanto en el taller dirigido por Vicent Gisbert como en los itinerarios urbanos, se han abierto

sendas convocatorias. Las bases se pueden consultar en la página web de Dansa València:

https://dv.ivc.gva.es/es. La fecha límite para inscribirse es el 16 de marzo.

Fiesta del movimiento en el patio del Colegio Cervantes

El proyecto La Panda llega al CEIP Cervantes capitaneado por Luz Prado y Alberto Cortés. La iniciativa

con la que visitan el festival es un laboratorio participativo en el que van a implicar al alumnado de la

escuela pública de la calle Guillem de Castro. La Panda es producto de una colaboración entre Dansa

València y Escalante Centre Teatral con Teatre L’Artesà de El Prat de Llobregat y Cádiz en Danza.

En esta primera experiencia, que en València se desarrollará del 27 al 31 de marzo, se rescata la pieza

‘Post-verdiales’, de Luz y Alberto, en la que se revisaban los verdiales, una manifestación festiva

campesina y antiquísima de Málaga en la que el corro y el coro son representativos. A partir del material

y concepto de este espectáculo, se crea junto a los niños y niñas un catálogo de acciones compartidas con

las que repensar qué es folclore, qué celebración y qué rito en las distintas edades del cuerpo, pero, sobre

todo, se da valor a un tiempo no productivo y se invoca la celebración colectiva.