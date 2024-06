El portavoz adjunto ha propuesto que el Consell de la Generalitat le entregue un premio a David Lledó, el hombre asesinado en Gata de Gorgos

“Nadie comprende por qué alguien con antecedentes contra mujeres tiene permitido la entrada a este país y no es inmediatamente expulsado”

Valencia, 27 de junio de 2024. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, David Muñoz, ha iniciado su intervención en el Pleno de hoy planteando la siguiente pregunta a la consellera de Justicia, Elisa Núñez “¿cómo valora el considerable aumento delictivo que refleja el último balance estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior y qué van a hacer desde la Conselleria?”

“Durante el primer trimestre de 2024, los índices de criminalidad no han dejado de crecer. Los homicidios y asesinatos se han elevado un 160% en los primeros tres meses del año. Mientras que las agresiones sexuales han aumentado un 40%. A todo esto, tenemos que sumar que en zonas turísticas como Benidorm, los robos con fuerza se han incrementado un 140%”.

En esta línea, el diputado ha recordado que “en Gata de Gorgos, se ha producido un atroz crimen que la izquierda mediática y política han tratado de banalizar e incluso justificar. Se trata del asesinato de David Lledó, se sabe que estos ciudadanos ejemplares para la izquierda mediática, que le asesinaron, llevaban semanas generando terror. Además, entre sus actividades está la de acosar a las mujeres del municipio y contar con un largo historial delictivo.”

“Lo cierto es, no importan si el asesino es marroquí, francés, español, italiano o cualquier nacionalidad, simplemente es un asesino que no merece ese trato cariñoso que se le quiere dar. Incluso, algún medio ha permitido que alguna contertulia se quiera justificar diciendo que un bate de beisbol no es un arma. Esto es algo ridículo.”

Muñoz ha explicado que “la victima es un ciudadano que intentó proteger a una chica, menor de edad, que puede ser la hija, hermana o amiga de cualquiera. Nadie comprende por qué alguien con antecedentes contra mujeres tenga permitido la entrada en este país y no es inmediatamente expulsado.”

“Por todo esto, le proponemos a la consellera de Jusiticia e Interior, Elisa Núñez, que el Consell de la Generalitat le entregue un premio a David Lledó, se trata de un ciudadano ejemplar que ha actuado en defensa de quien no podía defenderse, de quien se sentía acosada y ha perdido la vida por esta causa y por la ausencia de protección por parte del Gobierno de España.”

Vox ha intensificado la presión sobre el Partido Popular (PP) en relación con la reforma de la ley de extranjería. La formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que contempla todos los escenarios, incluido romper las coaliciones autonómicas con el PP, si los populares aceptan el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Esta medida está siendo impulsada por el gobierno central y el de Canarias, liderado por una coalición de PP, Coalición Canaria y la agrupación independentista de la isla del Hierro.