Demòcrates Valencians (DV) critica l’atac d’Oltra al sector turístic valencià

. A Demòcrates Valencians, també ens agradaria un turisme més diversificat que beneficiara al conjunt de les nostres comarques. Un turisme desestacionalitzat que donara faena durant tot l’any i a un sector més ampli i variat de la societat valenciana.És ara justament, amb tots els hotels, bars i restaurants -entre d’altres- agonitzant davant un futur negre el moment adient per encomanar encendre l’opinió pública contra el sector?

Des de Demòcrates Valencians observem atònits com, recentment, la Vicepresidenta del Consell ha tornat a assumir la veu que no li correspon. Sembla que ignora que en este país hi ha sindicats, que els treballadors tenen la llibertat d’associar-se, organitzar-se i fer les reivindicacions davant l’administració competent.

La Vicepresidenta no és la secretaria general de cap sindicat com tampoc és la Consellera d’Economia de la qual dependria l’àrea de treball, economia o turisme. DV és un partit ideològicament arrelat en la tradició dels partits democràtics europeus, per això reaccionem amb preocupació davant esta tendència perillosíssima i constant en la trajectòria política de la senyora Oltra. La Vicepresidenta té massa espenta personal i facilitats en l’organització per assumir el paper que democràticament no li correspon.

Demanem a la senyora Oltra que es dedique a la gestió del que és responsable i que solucione els problemes de la seua àrea (residències, dependència, retards en el pagaments i altres compromisos ). Són moltes les treballadores i treballadors valencians que estan pendents de les notícies per saber si tornaran a guanyar una nòmina si es reactiva mínimament el sector turístic valencià.

Comissió Executiva Demòcrates Valencians

https://democratesvalencians.org/

#LiberalsValencians



