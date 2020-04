Descubre el secreto de Cirque du Soleil para revolucionar el Mercado

¿Te gustaría conocer la clave que revoluciona todo los sectores empresariales?

La situación económica está tensa no, lo siguiente: La bolsa se desploma, no podemos trabajar, la gente tiene miedo por todo lo que está pasando… Pero ahora tenemos algo que antes no teníamos… Tiempo. Por mi parte desde que comenzamos la cuarentena tengo mucho menos tiempo que antes ¿Por qué? Porque me estoy reinventando y sé que la innovación es el único camino que puede llevarnos a tener un mejor resultado económico. Lo sé, pensarás… ¿Pero cómo innovo? Si está todo ya inventado… Pues innova en algo que seguramente no requiere de inversión y que te va a abrir muchas puertas: INNOVA EN VALOR.

Neo ha llegado el momento de elegir, si tomas la píldora azul, todo seguirá siendo igual, terminará la cuarentena, y seguramente, intentarás hacer lo mismo con un resultado incierto y seguirás teniendo que elegir entre ser mejor y más caro o ser peor y más barato.

Sin embargo, si tomas la roja, entrarás en el país de las maravillas, y yo te demostraré que por mucho que pueda cambiar el mercado siempre hay algo que las personas seguiremos apreciando, que nos den un alto valor y cuando llegues a ese punto, jamás tendrás que volver a competir por precio.

Veamos el ejemplo de Cirque du Soleil: Coge algo que aparentemente no tiene innovación alguna: El Circo. La primera idea es eliminar los animales, con ello reduce los costes de una manera espectacular y sobre todo la incomodidad de tener que transportar animales de un sitio a otro con todo lo que eso conlleva.También decide dejar de tener grandes estrellas como domadores de renombre o grandes payasos o presentadores. ¿Pero entonces? ¡Si eso es la base del circo! Eligieron tomar la pastilla roja y cambiaron a los animales y a la gente famosa por personas anónimas (muy buenas en cada uno de sus campos) y además que viven en las respectivas ciudades donde va el espectáculo. Además de esto, incrementa en otras cosas como puede ser: Buenos temas, escenarios y estética excelente y un despliegue artístico difícil de superar.

Ecuación Ganadora:

REDUCE LOS COSTES+INNOVA EN VALOR=ÉXITO ASEGURADO

Incluso analízalo, es mucho más caro ir al Circo del Sol que a cualquier otro circo. ¿Cómo podrías innovar en tu empresa?

Hasta aquí nuestro artículo de hoy, para despedirme, te comparto la frase que me inspira todos los días:

“La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo” Peter Drucker.

Te ayudamos con recursos gratuitos a través de Telegram:

Únete ahora a nuestro canal donde encontrarás más artículos y tips interesantes en este link:

https://t.me/innovaylideratumercado

O si lo tienes claro y estás comprometid@ al 200% con tu crecimiento y expansión, reserva ahora tu sesión estratégica de manera completamente gratuita donde veremos más en profundidad cómo podemos ayudarte: Pincha en este enlace https://bit.ly/3bIdOIU o través del Whatsapp (+34)652843990



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com