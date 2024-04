La formación está liderada por la coach francesa-valenciana Brigitte Blandin y se celebrará el 27 de abril en el Espacio Haku de la ciudad

FORMACIONES QUE TRANSFORMAN VIDAS…

Desde hace años, en España existen infinidad de cursos, talleres, formaciones y retiros de desarrollo personal que tienen como objetivo transformar, de una forma u otra, la vida de las personas. Actualmente, la sociedad está en la búsqueda constante de una mejor calidad de vida. Por este motivo, cada vez son más las personas que apuestan por cursos que fomentan la autoestima y el autoconocimiento o bien por otros que están enfocados en el mindfulness (meditación) para reducir el estrés y la ansiedad. Sin olvidar, las formaciones que impulsan el empoderamiento personal y la inteligencia emocional. ¡Incluso, también se realizan retiros muy variados dentro del ámbito del desarrollo personal! Algunos de ellos, triunfan por fusionar el aprendizaje de la gestión de las emociones, con la conexión a través del cuerpo y también por la apuesta de una herramienta infalible para nuestro bienestar: la importancia de nutrirse con una alimentación saludable y consciente.

Así pues, no es de extrañar que las actividades que impulsan el crecimiento personal estén en un momento dulce, como también lo está el coaching y no solo en Europa, sino también en España. Hoy en día existe un amplio abanico de coaches: para para empresarios y ejecutivos, para políticos, para mujeres, e incluso financieros, por poner unos cuantos ejemplos.

Actualmente en España hay más de 71.000 coaches (certificados por la ICF, la International Coach Federation) y Brigitte Blandin es una de ellas. ¡Y no deja a nadie indiferente! Esta coach nacida en Francia con más de 15 años

de trayectoria en el sector y residente en Valencia desde hace más de 20 años, ha creado Disfruta de la vida: una formación pionera en Valencia que tiene como objetivo ayudar a transformar vidas. (www.disfrutadelavida.es)

Blandin se ha formado en 5 escuelas de coaching (ESINEC, ENEB, Ana Merlino, Salutis Coaching de Salud y Neuro Change Institute) y, con todos sus conocimientos, ha creado esta formación saludable que se convierte en una novedad en la ciudad de Valencia. No tenemos en constancia que haya otra formación igual que fusione tres herramientas poderosas como son el coaching (proporciona las mejores herramientas y técnicas para la toma de decisiones y resolución de problemas), la neurociencia (entrena la mente para generar nuevas acciones y nuevos objetivos) y el clown terapéutico (consigue abordar temas emocionales y psicológicos a través del humor y el juego para promover el bienestar emocional).

¿QUÉ ES DISFRUTA DE LA VIDA?

¡Una formación transformadora! Con 3 pilares infalibles: el coaching, la neurociencia y el clown terapéutico. De 4 horas de duración (de 10 a 14 h). Con poca teoría y mucha práctica. ¡Y con mucha esencia! Disfruta de la vida se celebrará el 27 de abril en el Espacio Haku de Valencia, en pleno barrio de Rufaza, uno de los barrios de moda de la ciudad. (Para inscripciones previas consultar toda la información en www.disfrutadelavida.es)

Hablando de moda, aunque el coaching así se considere, no lo es, puesto que ya se considera una filosofía de vida. Cada vez son más los adeptos a esta metodología y es que motivos no faltan. ¿El principal? Se considera una herramienta poderosa que ayuda a mejorar tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿El objetivo? Ayudar a transformar la vida de las personas y de las empresas. Y es que todos, absolutamente todos, pasamos por altibajos en nuestra vida. Siempre estamos preocupados por una cosa u otra y no nos centramos en el presente; pensamos demasiado y las emociones se apoderan de nosotros. Desde nuestra infancia, se nos ha enseñado a leer, a escribir, a realizar cálculos numéricos (por poner tres claros ejemplos), pero nadie nos ha enseñado a aprender a gestionar las emociones y a disfrutar de la vida.

El Autoconocimiento, la Autonomía, la Autogestión y la Automotivación, son las 4 cápsulas protagonistas de esta formación liderada por la coach Brigitte Blandin, una auténtica mentora de vidas que, con este curso, invita a las valencianas y valencianos a gestionar mejor las emociones como la ansiedad y el estrés y a encontrar el equilibrio en las principales áreas de la vida. Pero no solo eso: con la formación los participantes también obtendrán herramientas para ser líderes de sus propias vidas e incluso utilizarán el juego, la creatividad y el humor para aprender a cambiar su estado. Inciso aparte merece el clown terapéutico, ya que se desconocen algunos de sus beneficios, entre los que se encuentra, la conexión emocional y la empatía. Las personas pueden conectarse con sus emociones de una manera auténtica y profunda. Aunque se basa en la expresión lúdica, el clown terapéutico es una herramienta seria y efectiva para promover la salud emocional, el crecimiento personal y el equilibrio.

En Disfruta de la vida, la mentora de vidas Brigitte Blandin, trabaja con dos métodos importantes. Por una parte, destaca el Método NeuroChange. Es el único método oficial a nivel mundial en neurociencia aplicada al coaching y Brigitte es Máster Trainer de esta metodología. Este se basa en la mejor investigación de las principales ciencias de la mente, la psicología y la filosofía y consiste en un nuevo proceso de cambio cerebral y mental. Dicho de otra forma: ayuda a cambiar la mentalidad negativa de las personas para que puedan vivir una vida con propósito, consigan alcanzar metas y eliminar creencias autolimitantes.

Por otra parte, su propio método Respira destaca por una estructura clara y efectiva para conseguir resultados tangibles en tres pasos: foco en el objetivo, identificación de obstáculos y planificación de acciones. Durante la formación los participantes integrarán principios basados en la neurociencia para potenciar el autoconocimiento y la autoevaluación e identificarán los pensamientos “saboteadores” (creencias y patrones) que les permitirán obtener resultados significativos.

BRIGITTE BLANDIN: DE FARMACÉUTICA A MENTORA DE VIDAS

Brigitte Blandin (Toulouse, 1977) hace 20 años que vive en la ciudad de Valencia, a la que adora. Quizás tenga un cariño especial a esta cifra, ya que también ha dedicado 20 años al sector farmacéutico trabajando en diferentes farmacias de Francia, su país de nacimiento. Durante los años de profesión en esta industria, ha colaborado constantemente con Pierre Fabre, uno de los laboratorios más importantes del país.

La mayor parte de su vida y a través no solo de su entorno familiar (sus padres a menudo estaban enfermos), observaba como sus amistades recurrían constantemente a los medicamentos para disminuir los problemas físicos. A pesar de su profesión, quiso ir más allá y buscar (¡y entender!) la raíz de las enfermedades psicosomáticas y el porqué de las patologías físicas de su entorno. Así fue como complementó su profesión con conocimientos de la medicina natural, la que considera indispensable para poder cambiar la mentalidad y las emociones. ¡Hasta que un buen día el coaching llegó a su vida!

Brigitte es coach ACC (Associate Certified Coach) por ICF (International Coaching Federation) y se ha formado en 5 escuelas de coaching (ESINEC, ENEB, Ana Merlino, Salutis Coaching de Salud y Neuro Change Institute). Amante de la salud y el bienestar de los demás, con todos sus conocimientos y sus más de 15 años de trayectoria en el sector ahora también es la creadora de Disfruta de la vida: una formación pionera en Valencia que fusiona el coaching, la neurociencia y el clown terapéutico.

En referencia a este último, Blandin se formó en esta disciplina precisamente el mismo año que se inició la pandemia, en el 2019. Y lo ha hecho con una de las mujeres más reputadas como payasa, Anais Isarre, con más de 3 libros en el mercado y autora de Payasea, que el mundo lo vea, un libro que no ha dejado a nadie indiferente. Además, Brigitte ha enseñado clown terapéutico en diferentes formaciones en la escuela de Coaching Salutis.

Brigitte Blandin es experta en coaching y neurociencia y ha formado a centenares de coaches y alumnos. ¡Es una coach que inspira equilibrio y éxito! En sus sesiones promueve su método Respira y entrena cerebros para que las personas sean sinónimos de equilibrio, felicidad y éxito.

Actualmente, tiene otras formaciones en vigor que son un éxito. Se trata de Total Focus (2020), Mens Sana (2020) y Transforma la vida de los demás – Método RESPIRA (2021). Sus webinarios, los que hace ya años que imparte, tampoco dejan a nadie indiferente. Los principales son: Los 3 secretos de vivir la vida que deseas, aunque creas que lo has intentado todo; Cómo vencer la procrastinación y mejorar la productividad y Cómo recuperar tu autoestima y creer en ti.

Transformar la vida de las personas es su misión y su pasión. Por eso ha creado Disfruta de la vida, una formación transformadora (e itinerante) que empieza su recorrido en la ciudad de Valencia. Curiosamente, esta es la ciudad que descubrió gracias a su etapa con el programa ERASMUS, de la que se enamoró y en la que 20 años después sigue viviendo.