VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Los dos videojuegos más importantes de la escena blockchain, Cybertitans y Elemental Raiders, estarán presentes en la edición de verano de DreamHack Valencia 2023

El festival, que vuelve a celebrarse en Feria Valencia entre el 7 y el 9 de julio, albergará competiciones de esports, torneos open, concursos de cosplay y conciertos

Valencia, 13 de junio de 2023.- DreamHack Valencia, el mayor festival de esports y ocio digital de España y uno de los mayores de toda Europa, albergará en su próxima edición de verano un espacio blockchain con los videojuegos Cybertitans y Elemental Raiders. El festival volverá a celebrarse en Feria Valencia entre los días 7 y 9 de julio.

Cybertitans y Elemental Raiders son los dos videojuegos más destacados de la escena blockchain, un nuevo universo de juego basado en la tecnología blockchain. Gracias a ella, los jugadores pueden ganar dinero digital o tokens nativos en modo de recompensa, transformando así el modelo tradicional en el que tan solo las organizaciones competitivas se veían beneficiadas.

En el caso de Cybertitans, se trata del primer juego de Litlab Games y, como tal, utiliza un modelo basado en el token de esta misma marca. Se trata de un videojuego de estrategia perteneciente al género auto battler, en el que la acción se desarrolla en partidas online de 8 jugadores, donde cada uno crea su equipo de titanes y elige la estrategia para ser el último en mantenerse en pie.

En el caso de Elemental Raiders, se trata de un videojuego de batallas entre héroes que desafía la estrategia y la construcción de mazos de habilidades. Este juego está desarrollado por Games for a Living, un estudio de videojuegos que se destaca por su uso de tecnología innovadora para ofrecer experiencias duraderas e inolvidables. Lanzado en 2022 junto con la ICO de su token GFAL, Elemental Raiders se ha convertido rápidamente en una referencia dentro del novedoso universo de los videojuegos basados en blockchain.

Para Javier Carrión, Director de DreamHack Valencia 2023: “Que videojuegos tan importantes para la escena blockchain como Cybertitans o Elemental Raiders estén en DreamHack Valencia pone de relieve el interés por apostar e innovar continuamente. En cada edición queremos seguir ofreciendo experiencias a la vanguardia de la evolución tecnológica, y DreamHack es el espacio perfecto para que nuestros visitantes se sumerjan en un nuevo modelo de jugabilidad basado en la tecnología blockchain”.

Para Carlos Celorrio CSO de Cybertitans: “Que uno de los circuitos más importantes del mundo como Dreamhack apueste por lo que tenemos claro es el futuro, nos da una oportunidad de cambiar la vida de muchos gamers para que sean capaces de sacar redito a su tiempo jugando, más allá de pasar un buen rato. La tecnología del valor va a hacer que el mundo del gaming entre en una nueva era, y tenemos claro que queremos liderarla”.

Para Adria Mir, Head of Esports en Games for a Living: El sector de los videojuegos está evolucionando y es muy importante que eventos tan importantes del sector como Dreamhack apuesten por ello. Elemental Raiders ofrece una experiencia única donde el tiempo y el esfuerzo de los jugadores se verán recompensados en un juego de calidad desarrollado por líderes de la industria. Esta colaboración permitirá crear nuevas oportunidades para aquellos jugadores que aún no están familiarizados con la tecnología y sus beneficios, abriendo así las puertas a un emocionante mundo competitivo”.

La pasada DreamHack de 2022, celebrada en diciembre, logró reunir a más de 70.000 personas durante todo el fin de semana. Ya entonces los asistentes pudieron disfrutar de un cartel repleto de actividades vinculadas al mundo gamer y la cultura juvenil: desde competiciones de esports, zona LAN y experiencias de videojuegos, hasta concursos y charlas, conciertos, torneos de baloncesto y la posibilidad de conocer a importantes influencers.

De hecho, a esta última edición invernal acudieron youtubers de la talla de The Grefg o Ampeterby7; el rapero Hoke, que ofreció un concierto junto a Louis Amoeba y Ébano, así como los podcasters de “Club 113” y “Yo Interneto”.

Además, durante los tres días del festival tuvieron lugar algunas de las mejores competiciones de esports como la WhiteBIT Community Clash by Faceit, el ESL Másters de CS:GO, las finales de las Snapdragon Pro Series o las finales de la Esports City League, con títulos como Counter Strike, Rocket League, Clash Royale o Gran Turismo.

Las entradas para acudir a DreamHack Valencia 2023 ya están a la venta. Todo aquel que quiera vivir este festival de gaming y ocio digital puede adquirir su entrada en la web oficial: https://dreamhack.es/

Puedes descargarte la nota de prensa completa haciendo click aquí.

Sobre DreamHack

DreamHack es una experiencia inmersiva en el estilo de vida gamer donde la comunidad cobra vida. Cada año, miles de aficionados asisten al festival celebrado en Valencia, un evento que dura las 24 horas del día y en el que se ofrece todo lo relacionado con el gaming bajo un mismo techo. Los asistentes disfrutan de torneos de esports profesionales, torneos de juegos amateur y veteranos, la famosa fiesta LAN «trae tu propio ordenador» (BYOC), el campeonato de cosplay, conferencias, arte, actividades, exposiciones, proyecciones, música en directo y mucho más. La marca DreamHack España es gestionada por Encom Games desde hace más de 10 años. Además, esta última es también la creadora de Esports City League, la primera liga amateur que conecta a ciudades del mundo a través de los esports. Más información en https://dreamhack.es/.