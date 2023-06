VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Jesús Sierra es sin duda el médico estético de moda en Madrid. Por su clínica pasan, habitualmente, Bibiana Fernández, Marta Sánchez, Rosario Flores, Vicky Martín Berrocal, Pastora Vega, Lolita, Mariola Orellana, Paula Vázquez o Mónica Cruz. Con clínica en la milla de oro de la capital, empresarias, actrices, influencers y aristócratas, hacen cola para esos retoques de medicina estética que, sin ser invasivos, crean la magia para verse mejor sin cambiar la personalidad. “Mi objetivo es que les digan que están especialmente bien, no que les pregunten qué se han hecho. Si te preguntan, qué te has hecho, es que ha habido algún exceso”, explica el Dr. Sierra que ahora pasa consulta en Valencia, en Grabador Esteve en la clínica de su amigo el Dr. Gabriel Serrano, otro referente en nuestra ciudad.

“Pues sí, muchas valencianas venían a Madrid y mi amiga Cristina Tárrega me sugirió venir a Valencia y no podía haber encontrado un lugar mejor”, explica Sierra, que añade: “Mira que he viajado por el mundo, la clínica que tenéis aquí es única, no he visto nada igual”. Así que ahora lo que invertían nuestras socialities en AVEs, lo invertirán en esos pinchazos mágicos que, con las manos adecuadas y la calidad máxima del producto consiguen que te veas mejor y que te vean mejor pero lo más natural posible.

Sierra nos cuenta que lo que más utiliza es el ácido hialurónico en sus múltiples fases, los hilos tensores y la neuromiomodulación. Sabiendo combinar estas 3 se consigue que la piel deje de plegarse en exceso, y que no se cree una arruga, pero que se mueva con naturalidad, elevar el rostro caído y también algún relleno que te devuelva unos años, pero sin convertir una cara en algo sin expresión y congelado o como un muñeco de famosa.

Aunque por famosas no será. “Vienen muchísimas conocidas, si, claro, pero no lo puedo contar, sólo sabéis algunos nombres porque son ellas las que lo cuentan”. ¿Qué más famosas valencianas o no pasarán por la clínica de Grabador Esteve? Thats is the question. Seguiremos informando.