Beamud destaca la apuesta del gobierno municipal por hacer políticas de fomento de la igualdad en la fiesta y ayudar a las comisiones falleras

La Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI destinará 14.000 euros a estas nuevas ayudas que vienen a sustituir a los Premios Caliu que no han podido otorgarse este año debido a la suspensión de las Fallas por la COVID-19. Según la concejala Lucía Beamud, “es necesario continuar trabajando para unas fiestas más inclusivas e igualitarias, además de ayudar a las comisiones falleras en un momento complicado debido a la pandemia”.

En este 2020 estaba prevista la celebración de la III edición de los Premios Caliu destinados a reconocer las Fallas más igualitarias y diversas. Con la suspensión de las fiestas, desde el Ayuntamiento se ha optado por convocar una nueva línea de subvenciones para las comisiones a proyectos que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad y la no discriminación. “Pensamos que es interesante que los casales falleros trabajen en proyectos festivos, deportivos, de ocio o tiempo libre que promuevan la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, el fomento de la igualdad de género, la diversidad sexual, o para erradicar la violencia”.

Así, el objeto de estas ayudas es apoyar proyectos de las comisiones, y del tejido social de los barrios en los que se implantan, para contribuir a la superación de barreras y estereotipos. De este modo, se trata de fomentar unas relaciones más justas e igualitarias entre mujeres y hombres, reducir los desequilibrios y desigualdades de género. También la promoción de la participación de las mujeres en las estructuras de decisión y representación de las comisiones falleras en todos los ámbitos y no sólo en los organizativos. Otra finalidad es la visibilización y promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación por motivo de sexo, de orientación sexual, identidad de género, etnia, cultura, procedencia, religión, creencia, edad, situación de pobreza o diversidad funcional o cualquier otra causa, contribuyendo a la prevención ante la intolerancia, el odio o cualquier forma de discriminación. Además, impulsar proyectos participativos entre las Fallas y el tejido social del barrio donde estén implantadas, dirigidos fundamentalmente a la juventud, para la prevención de la violencia de género y reproducción de estereotipos sexistas, así como de actitudes discriminatorias. Igualmente se persigue establecer proyectos de sensibilización y prevención en materia de violencia sexual en eventos festivos, deportivos, recreativos y de ocio y tiempo libre, con especial atención a la población joven y adolescente, así como proponer proyectos que visibilicen tanto la diversidad sexual y de género como la familiar, sensibilizando sobre las diversas formas de familia y su necesario reconocimiento social. Con esta acción se pretende también elaborar guías, manuales de estilo, decálogos o recomendaciones, etc. dirigidas a las comisiones falleras, para desarrollar unas fiestas con enfoque de género, igualitarias y promotoras de los derechos humanos, de los derechos fundamentales (civiles, políticos, económicos y sociales) de la Unión Europea, y de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Se financiarán los mejores cinco proyectos presentados, en función de la puntuación obtenida que se efectuará de conformidad con los criterios de valoración establecidos. El importe a subvencionar será de 6.000 euros para el mejor proyecto; 4.000 para el segundo; 2.000 para el tercero y 1.000 cada uno para el cuarto y el quinto.

La concejala Lucía Beamud ha destacado que estas subvenciones también se enmarcan en el Acuerdo marco para la recuperación y la reconstrucción de la ciudad de València.

Por su parte, el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha animado a las comisiones falleras a participar activamente para fomentar unas relaciones más justas e igualitarias entre hombres y mujeres, y reducir los desequilibrios y las desigualdades de género. En este sentido, ha reiterado el apoyo de la Junta Central Fallera a la convocatoria de los Premios Caliu.

