“Artista latina en ascenso: Elena Rose, de compositora a artista” – BILLBOARD“COCO” es la representación de la dualidad que vive en todos nosotros. La luz y la oscuridad. En mi luz, me veo a mi misma sin miedo a la oscuridad, me burlo de ella y me divierto”

La artista norteamericana de origen venezolano es compositora además de algunos de los éxitos de Becky G, CNCO, Paloma Mami o Rauw Alejandro Desde que lanzara su single debut “Sandunga” en mayo de este año, Elena suma 100.000 oyentes mensuales en Spotify y cada uno de sus videos supera la barrera del millón de visualizaciones a los pocos días de su lanzamiento, acumulando ya más de 6 millones de visitas en total Elena se presentó en el prestigioso festival Lollapalooza el pasado 2 de agosto Elena Rose, la artista que está revolucionando la industria musical en Miami, acaba de lanzar “COCO” , cuyo video no deja indiferente a nadie, acumulando más de 2 millones y medio de visitas en tan sólo 4 días. Una vez más, Elena aborda con naturalidad la sexualidad dejando atrás tabúes pero sin caer en clichés. “Voy pendiente de comerte con las manos ya lo hice con los ojos” reza el potente estribillo que resume lo que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez al sentir la fuerza del erotismo. “Coco” es un tema de club, un tema con un groove que te empuja a la pista de baile y te sumerge en una atmósfera donde la sensualidad impregna el ambiente y lo convierte en algo casi sofocante. La canción, co-escrita y producida por Elena Rose y Valley Girl ha sido grabada en Los Ángeles y supone el cuarto single de la fulgurante carrera de Elena Rose como artista. El nombre de Elena Rose comienza abrirse paso de forma firme y segura en la industria de la música de todo el mundo. Tras haber compuesto temas para algunos de los artistas más importantes del momento como Becky G, Raw Alejandro, CNCO o Ricky Martin, Elena no sólo consolida su estatus de hitmaker sino que además, demuestra que tiene un carisma único que le permite subirse a un escenario para interpretar sus fabulosas canciones con garantía de éxito. Desde el divertido “Sangunda”, su single debut, hasta su último hit “La ducha” que ha superado los 2 millones de visualizaciones en tan sólo tres semanas, el repertorio de Elena supone un éxito tras otro, tanto de público – como avalan sus más de 90.000 oyentes mensuales en Spotify – como de crítica, obteniendo reseñas en medios tan prestigiosos como la revista “Billboard” que no dudó en afirmar que Elena es una gran estrella en ascenso

Sobre Elena: Nacida en Miami y criada entre Venezuela y Puerto Rico, la música siempre ha sido una constante inamovible en la vida de Elena. Su amor por la expresión artística surgió muy temprano, gracias a la influencia musical de su madre y su abuela. Por otro lado, sus experiencias le han permitido captar los sabores únicos de cada lugar en el que ha vivido y admirar los cancioneros de los artistas más legendarios del mundo. Tanto el emblemático canturreo de Frank Sinatra y las dulces bachatas de Juan Luis Guerra, como los enérgicos ritmos del salsero Ismael Rivera y el flow feroz de la pionera del reggaetón femenino Ivy Queen robaron su atención y la hicieron capaz de apreciar a profundidad la variedad de géneros y estilos que finalmente formarían parte de su trabajo. “Creo que eso es lo que me encanta de la música: el hecho de que pueda explorar diferentes culturas y diferentes sonidos”, dice Elena. “Es fascinante, porque siento que soy parte de cada uno de ellos”. Impulsada por su necesidad innata de comunicar sus pensamientos y sus emociones más intensas, y dotada con una destreza natural para escribir, la joven estrella pasó de redactar elocuentes poemas a componer sus propias canciones. Luego de enamorarse por primera vez de la interpretación cuando aún era niña, al cumplir los 19 años, Elena se dio cuenta de que la industria musical era el lugar para construirse una carrera. Así, siguiendo los pasos de su abuelo, un empresario hecho a pulso, decidió valientemente dejar la seguridad de su familia en Venezuela y regresar a Miami en búsqueda de sus sueños. Tras instalarse en su nueva ciudad y dejarse embriagar por su rica y colorida diversidad, Elena decidió comenzar de nuevo, abriéndose camino en la escena musical local, y pasó a presentarse en los lugares más pequeños de la Florida, antes de producir sus primeros demos. Desde su entrada en la industria, Elena ha sido co-escritora de una serie de éxitos para los artistas más pegados de la música latina, entre ellos, “La Ley” para CNCO, “Dollar” para Becky G, “Policía” para Emilia, “Tattoo” para Rauw Alejandro, “Tu Canción” para la ganadora del Grammy, MYA, y muchos más “Existe un sueño muy importante detrás de la música que hago y se trata de poder tocar a la gente”, profundiza Elena. De hecho, eso es lo que hará al comenzar su carrera como solista por derecho propio. Elena se prepara para presentar nueva música con un enfoque intuitivo y directo que empodere e inspire a sus oyentes, sin dejar de inyectarles una dosis de su inigualable actitud y su refrescante seguridad en sí misma. Su primer sencillo, “Sandunga” trata precisamente de divertirse, dejarse llevar y acoger la alegría que llega con los momentos más simples de la vida. Actualmente, Elena Rose se encuentra trabajando con Paloma Mami, Selena Gomez, CNCO, Jennifer Lopez, Becky G, Kali Uchis, Ricky Martin, Christina Aguilera, Manuel Turizo, Bebe Rexha, Julia Michaels, entre otros.

