Sheldon Cooper y su tienda de cómics favorita podrían volver a colisionar, pero Jim Parsons deja claro que el universo es impredecible. ¿Volverá el genio o lo dejará en manos del destino?

Parece que los guionistas de The Big Bang Theory han decidido que el universo todavía no ha alcanzado su máxima expansión, y por eso, nos preparan un nuevo spin-off centrado en… Stuart Bloom. Sí, has leído bien: Stuart, el entrañable (y algo deprimido) dueño de la tienda de cómics, será el protagonista de esta nueva serie, en la que también estarán Bert, el geólogo con un corazón de oro, y Susan Fischer, la microbióloga con… bueno, una aparición fugaz en la serie original. ¿Es esta la expansión que todos esperábamos o solo un truco para vender más cómics?

Sheldon, el cometa que sigue orbitando

La gran pregunta que flota en el aire (cual teoría cuántica que nadie entiende) es: ¿volverá Jim Parsons a interpretar a Sheldon Cooper? El actor, que ya dejó claro que colgó sus camisas de superhéroes en 2019, ha sido bastante enigmático al respecto. Durante su participación en el programa Who’s Talking to Chris Wallace?, dejó caer algo así como: “Nunca digas nunca… pero tampoco digas siempre… en fin, quién sabe lo que hará el futuro cuántico de la televisión”. Bueno, algo así dijo.

Claro, Parsons es consciente de que Sheldon fue un “rayo en una botella”, y como todos sabemos, meter un rayo en una botella es más complicado que resolver la paradoja del gato de Schrödinger en una tienda de cómics. Así que, aunque no lo descarta del todo, también parece más enfocado en perseguir otros rayos y tormentas fuera del universo geek.

Un spin-off de Stuart Bloom: ¿el antihéroe que necesitábamos?

Si no lo sabías, Stuart Bloom es ese tipo que vendía cómics a Sheldon y compañía, mientras se enfrentaba a la dura realidad de tener más cómics que amigos. Su evolución en la serie fue digna de un superhéroe: pasó de ser un extra deprimente a un extra… bueno, menos deprimente. Así que, ¿por qué no darle su propia serie? Quizá los guionistas decidieron que era hora de que Stuart brillara con luz propia (aunque seguramente será una luz tenue, como la de una bombilla de bajo consumo).

El nuevo spin-off seguirá a Stuart y su tienda de cómics, ese refugio de nerds que, francamente, ya era un personaje más de The Big Bang Theory. Acompañado por Bert, el geólogo más simpático desde que existe el sílice, y Susan Fischer, que con solo un par de episodios en la serie original parece haber impresionado a alguien en las altas esferas de la Warner, esta nueva aventura promete ser… diferente. Aunque muchos