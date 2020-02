El Campeonato de eSports de MotoGP se cerrará un año más en Valencia

El Mundial de Motociclismo está a punto de empezar y ya sabemos las citas que formarán la cuarta edición Campeonato de eSports de MotoGP, que un año más se cerrará en el Circuit Ricardo Tormo durante la celebración del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana.

Los datos de las tres ediciones anteriores son deslumbrantes. Con 15 televisiones de todo el mundo dando cobertura y canales digitales en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, además de MotoGP.com y de la web oficial de MotoGFP eSport, el certamen ha tenido una increíble presencia global con más de 64 millones de visualizacipones de vídeo, 247 millones de impresiones y más del 50 por ciento de audiencia entre los 13 y los 24 años de edad.

Todo esto combinado con la celebración de 20 desafíos online y siete eventos en vivo que han convertido al Campeonato de eSport de MotoGP en la mayor competición de carreras del panorama internacional del gaming

Este año, la fase de selección Pro Draft cuenta con tres desafíos on line en modo de ataque: en una pista específica y en condiciones específicas que aún no se han revelado. Los desafíos se juegan en el videojuego oficial MotoGP desarrollador de videojuegos, editor y socio Milestone, y los jugadores pueden participar en PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Después de cada desafío, los jugadores con los tiempos de vuelta más rápidos se dividen en dos posiciones diferentes: Europa y el resto del mundo. Los 45 mejores de cada región, los 15 mejores por plataforma, reciben puntos según el sistema de puntuación oficial de MotoGP. La clasificación general al final del Desafío 3 determina los 22 jugadores que califican para la selección; 16 de Europa y seis de la categoría Resto del Mundo.

La selección pondrá a todos los jugadores calificados en un grupo del cual cada equipo de MotoGP puede seleccionar su piloto de eSport, creando 11 pilotos oficiales de MotoGP y 11 reservas. Cada equipo debe elegir un piloto y una reserva para los eventos de las Global Series.

Las Global Series pasan la competición de online a in situ, con los jugadores compitiendo en las PC por la corona del Campeonato y algunos premios increíbles, incluido, como siempre, un BMW M como primer premio. Ocho carreras celebradas en cuatro grandes premios de MotoGP forman las Global Series 2020, preparando la temporada para otro increíble enfrentamiento final en el Circuit Ricardo Tormo. Mugello acoge el primer evento el 29 de mayo, el Red Bull Ring el segundo el 14 de agosto, Misano el tercero el 28 de agosto y Valencia el cuarto, junto con el final de la temporada de MotoGP el 13 de noviembre.

Calendario MotoGP eSport Championship:

PRO DRAFT:

• Online Challenge #1: March 05-08

• Online Challenge #2: March 19-22

• Online Challenge #3: April 02-05

• Draft Pool pick window: April 06-17

GLOBAL SERIES ROUNDS:

• Global Series Round 1: | 29 May | #ItalianGP | Race 1 and 2

• Global Series Round 2: | 14 Aug | #AustrianGP | Race 3 and 4

• Global Series Round 3: | 11 Sept | #SanMarinoGP | Race 5 and 6

• Global Series Round 4: | 13 Nov | #ValenciaGP | Race 7 and 8