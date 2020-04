El órgano que engloba a todos los representantes de la comunidad escolar española -profesores, padres, alumnos y expertos- no llega tan lejos como las autoridades educativas italianas -que han decidido dar el aprobado general a los alumnos-, pero sí que consideran que, dadas «circunstancias especiales»provocadas por la pandemia, que obligaron a suspender el pasado 12 de marzo las clases presenciales sine die, «la evaluación final negativa y la repetición deben ser recursos realmente extraordinarios, mesurados y siempre adoptados por el equipo docente» de forma colegiada.

El consejo justifica su petición de alta flexibilidad a la hora de realizar la evaluación final en su convencimiento de que las autoridades educativas, entre las medidas que van a acordar entre esta semana y la próxima para decidir cómo se desarrollará la última fase del curso, «deben asegurarse de que ningún estudiante pierda el curso por la situación creada por el coronavirus». No obstante, los miembros de la comisión permanente, reunidos este martes de forma telemática, no llegaron tan lejos como pretendía la asociación de estudiantes Canae, que presentó una enmienda, que acabó derrotada, que exigía al ministerio un cambió excepcional en la normativa que prohibiese este año la repetición de curso.

La excepcionalidad de suspensos y repeticiones es la medida más llamativa del documento en el que el Consejo Escolar propone a ministerio y comunidades las fórmulas que considera más adecuadas para finalizar el curso en todos los niveles no universitarios, sea posible la reincorporación tardía de los alumnos a las clases presenciales o haya que continuar hasta el final con la actual enseñanza telemática.

Mismo calendario escolar

La comunidad educativa considera que, cualquiera que sea la evolución del estado de alarma y del confinamiento, el calendario escolar no debe ser alterado y el curso no universitario tiene que terminar según estaba previsto, sobre el 22 de junio, con pequeñas diferencias según las autonomías. Ninguno de los colectivos son partidarios de alargar la enseñanza o las evaluciones a julio y apuestan por continuar con la docencia de forma ‘online’ y con volver a clase en las últimas semanas solo si lo permiten y consideran seguro las autoridades.

Entienden que, mientras se mantenga la enseñanza ‘online’, la programación no puede implicar el retraso de los alumnos que no cuentan con los medios para seguirla, por lo debe centrarse en el repaso de los contenidos y competencias fundamentales impartidas desde el comienzo de curso hasta marzo y solo si se pueden reanudar las clases presenciales se podría incorporar algún otro contenido que se considere fundamental.

El Consejo Escolar defiende que la evaluación del tercer trimestre, salvo retorno ‘in extremis’ al aula, se realizará desde casa, de manera telemática o por cualquier otro procedimiento que no discrimine a los estudiantes más desfavorecidos. Se centrará en los contenidos esenciales señalados y huirá del suspenso y la repetición. Consideran que, dada la situación excepcional, si la evaluación del tercer trimestre es positiva debería servir para aprobar toda la asignatura (aunque se tuviese algún suspenso parcial previo) y, con iguales criterios, se superaría el curso o se obtendría la titulación. Una nota baja en el último tramo tampoco tiene por qué suponer un suspenso final, pues reclaman que funcione la evaluación continua y se tenga en cuenta, en ese caso, la marcha del alumno en los tres trimestres. En cualquier caso, aclaran que la no realización durante este período de las tareas en casa cuando esto no haya sido posible no podrá utilizarse en perjuicio del estudiante.

Recuperaciones en septiembre

El documento también aconseja que la pruebas extraordinarias de recuperación, «en caso de que se consideren imprescindibles en las distintas etapas educativas», se celebrarán en septiembre, y no en junio o julio como es habitual desde hace dos cursos en muchas autonomías, «con el fin de aprovechar al máximo el tiempo de actividad lectiva en el mes de junio, sea esta a distancia o presencial».

Los miembros del Consejo Escolar volverán a reunirse el próximo 5 de mayo para, a la vista de la evolución de la crisis del coronavirus, realizar otra batería de propuestas de cómo debería ser el próximo curso a la vista de la accidentada conclusión del presente. Entre la propuestas que debatirán y votarán están que los alumnos comiencen las clases los primeros días de septiembre para recuperar algunos contenidos esenciales no impartidos, alteraciones y condensaciones del currículo con igual objetivo, o la puesta en marcha de planes de refuerzo y educación personalizada para los alumnos más perjudicados por el parón de las clases presenciales, entre otras.

Una de estas propuestas, presentada por Canae, se aprobó ese martes por adelantado. Es la petición al ministerio de Educación para que «incorpore en la convocatoria de becas 2020-2021 cuantías relacionadas con la crisis provocada por el Covid-19, especialmente para aquellos estudiantes y familias más afectadas por la crisis», y para que los alumnos demandantes puedan «solicitar un cambio sobrevenido de circunstancias socioeconómicas», ya que la previsible crisis económica desatada por el coronavirus hará que sean diferentes a las que constan en la declaración familiar de la Renta de 2019. De la misma forma, la comunidad escolar reclama a Educación que se agilice «al máximo» los pagos aún no abonados de la presente convocatoria de becas.