Los personajes únicos con habilidades sumamente extraordinarias que los han hecho destacar, ya que los dones o peculiaridades que estos poseen los hacen distinguirse de los demás.Mirko ha sido uno de los personajes que más se ha destacado de toda la serie y esto debido a su quirk, llamado Rabbit, ya que este le permite convertirse en un conejo, otorgándole las características y habilidades distintivas de uno.Recientemente, para conmemorar el nuevo año, Kohei Horikoshi, el creador de esta increíble obra, ha transformado a todos los personajes en Mirko. A continuación, te contamos los detalles.

El primer corte de la sexta temporada de My Hero Academia ha cerrado con broche de oro, pues esta ha tenido un increíble éxito gracias a sus incontables develaciones, ya que en esta parte se ha revelado la verdadera identidad de Dabi, sorprendiendo por completo a todos.La ardua batalla contra la Liga de Villanos ha sido de gran utilidad para que muchos de los héroes hayan adquirido nuevos power-up, como es el caso de Deku que ha despertado un nuevo e increíble quirk que le ha sido de mucho beneficio a la hora de luchar.Por otro lado, como otros mangaka, Kohei Horikoshi ha decidido realizar una increíble ilustración para celebrar el año nuevo, vistiendo a los héroes de esta serie como Mirko, pues hay que destacar que este 2023 es el año del conejo, motivo por el que Horikoshi ha realizado este dibujo, ya que uno de sus héroes tiene es peculiar don.Horikoshi ha compartido esta ilustración a través de su cuenta de Twitter llamada @horikoshiko, en la que se pueden observar a los estudiantes de la U.A con el característico traje de Mirko.

En esta imagen se puede observar a Deku,Kirishima,Uraraka,Shoto, y Jiro, con el traje de heroína de Mirko. Además, también se puede ver que Rumi Usagiyama(Mirko) lleva una yukata haciendo referencia a la leyenda del conejo de la luna. Por un lado, Bakugo, siempre manteniendo su típica personalidad desligada y fría, lleva otro tipo de vestimenta, pero sin quedarse fuera de esta hilarante ilustración de Horikoshi.Con esta cómica ilustración, Horikoshi ha deseado un feliz año nuevo a sus seguidores, aprovechando por completo la popularidad de Mirko que ha sido clave en esta imagen al poseer el mismo don que representa al año en curso.No cabe dudas de que, My Hero Academia ha tenido un año realmente productivo e interesante, ya que esta serie ha entrado en su recta final develando los secretos más grandes que albergaba la trama. Asimismo, los sucesos actuales han dado un giro inesperado dando indicios de que aún falta mucho por ver de la feroz batalla entre héroes y villanos.Sin dudas, este año en curso también será de gran éxito y revelaciones para My Hero Academia, ya que se abordarán los sucesos más interesantes en la serie que poco a poco ha escalado a niveles inimaginables, siendo un completo caos.

Los acontecimientos actuales en el primer corte de la sexta temporada han tomado un curso inesperado, ya que los villanos han logrado escapar del control de los héroes, gracias a una increíble hazaña de Mr. Compress que se ha sacrificado para que estos pudieran huir.Estos sucesos han acorralado a los héroes y los han obligado a adquirir nuevas habilidades para hacer frente en la batalla, ya que, en medio de esta, Bakugo ha revelado un nuevo nombre y poder, demostrando el gran desarrollo que está teniendo este jovencito.

Han sido muchas las bajas en ambos bandos, pues este combate se ha tornado sumamente caótico. Cabe resaltar que, la situación aún podría empeorar en el segundo corte, ya que en este se podría ver una versión turbia de un héroe importante.