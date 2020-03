El Gobierno prevé extender el estado de alarma más allá de 15 días porque no serán “suficientes”

El Gobierno no cree que el estado de alarma durante 15 días sea “suficiente” para frenar la expansión del coronavirus y prevé ampliarlo para hacer frente a la pandemia, que ya ha dejado más de 300 fallecidos con el virus y más de 9.000 afectados.

Así lo ha avanzado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en Radio Nacional de España, donde ha dado por hecho la prórroga del estado de alarma más allá de los días previstos inicialmente por el Gobierno.

“Es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas, pero en quince días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla”, ha admitido Ábalos.

Anuncia medidas más severas

En este sentido, ha advertido de medidas más drásticas a las ya anunciadas este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no banalizamos ni frivolizamos la situación, sino que nos corresponsabilizamos y estamos unidos ante la pandemia, evidentemente tendrán más efecto”, ha insistido.

Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida… no tendría ningún efecto”, ha sostenido.

Las decisiones del Gobierno dependerán de la eficacia de las ya establecidas, algo que está relacionado directamente relacionado con su grado de cumplimento, ha insistido.

El Gobierno está “testando la eficacia de las medidas de forma continúa”, ha asegurado, aunque ha afirmado no esperar que tengan un impacto inmediato.