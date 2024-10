Valencia noticias – Noticias de Valencia



El Gobierno eleva el IVA del aceite de oliva al 2% tras el fin de las medidas anticrisis, mientras anuncia que a partir de 2024 tendrá un tipo superreducido del 4%. La subida afectará también a otros alimentos básicos, como la pasta y los aceites de semillas.

A partir del 1 de octubre, el IVA del aceite de oliva ha vuelto a subir al 2%, después de haber estado exento de impuestos durante los últimos tres meses gracias a las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno para hacer frente al incremento del precio de los alimentos. Este aumento impositivo se mantendrá hasta el 31 de diciembre, cuando finalizarán las medidas temporales adoptadas en el marco de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y las tensiones internacionales. Sin embargo, a partir de 2024, el aceite de oliva pasará a formar parte de la cesta de alimentos básicos en España, lo que garantiza que su IVA se mantendrá en el tipo superreducido del 4%, en lugar del 10% habitual.

Una medida para hacer frente a la inflación

El pasado mes de junio, el Gobierno de España aprobó un real decreto en el que se prorrogaban las medidas para paliar las consecuencias económicas de la inflación, agravada por la inestabilidad internacional. En este marco, el aceite de oliva fue uno de los productos beneficiados por la exención del IVA, que pasó del 10% al 5% y, finalmente, al 0% entre julio y septiembre de 2024. Sin embargo, desde el 1 de octubre, el tipo impositivo ha vuelto a subir al 2%, como parte de la estrategia de retirada gradual de estas medidas excepcionales, según lo recomendado por la Comisión Europea.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que este aumento del IVA es temporal y que, a partir de 2024, el aceite de oliva se beneficiará del tipo superreducido del 4%, al considerarse un producto esencial en la dieta de los españoles. Esta decisión responde tanto a la evolución del precio del aceite como a su importancia dentro de la cesta básica de los hogares.

El impacto del aumento del precio del aceite de oliva

El aceite de oliva ha sido uno de los productos que más ha visto incrementado su precio en el último año. Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto de 2024, el precio del aceite de oliva ha experimentado una subida del 25,1% en tasa interanual (comparado con agosto de 2023). Desde enero de 2021, el incremento acumulado en su precio ha alcanzado un sorprendente 170,5%, lo que ha afectado directamente al presupuesto de los hogares españoles, que dependen de este producto para su alimentación diaria.

La subida del IVA al 2% puede generar preocupación entre los consumidores, especialmente teniendo en cuenta que este incremento se suma a una escalada de precios sin precedentes en el mercado. El aceite de oliva, un producto básico en la gastronomía española y mediterránea, ha experimentado estas subidas debido a múltiples factores, entre los que destacan la sequía y el impacto del conflicto en Ucrania sobre los precios globales de la energía y las materias primas.

Otros alimentos también afectados por la subida del IVA

Además del aceite de oliva, otros productos como la pasta y los aceites de semillas también verán un incremento en el IVA a partir de octubre. Durante los últimos meses, el tipo impositivo de estos productos se había reducido al 5%, pero desde el 1 de octubre, subirá al 7,5% hasta el final del año, como parte del proceso de retirada progresiva de las medidas fiscales anticrisis. Esta subida, aunque moderada en comparación con otros productos, también afectará al bolsillo de los consumidores, ya que estos alimentos forman parte de la dieta diaria de muchas familias.

El futuro del IVA en los productos básicos

El anuncio de que el aceite de oliva se beneficiará de un tipo superreducido del 4% a partir de 2024 es una de las pocas noticias alentadoras para los consumidores en un contexto de constante alza de precios. El tipo superreducido, que en España se aplica a productos considerados de primera necesidad, como el pan, la leche o las frutas, tiene como objetivo aliviar la carga fiscal sobre aquellos productos indispensables en la cesta de la compra.

Esta medida puede tener un efecto positivo en el control del precio del aceite de oliva a largo plazo, especialmente si la situación climática mejora y las cosechas de aceituna aumentan en los próximos años. Sin embargo, los expertos advierten que las presiones internacionales sobre los precios de la energía y las materias primas seguirán siendo un desafío en 2024, lo que podría limitar el impacto de estas medidas fiscales en la reducción real de los precios.

Reacciones del sector agrícola y los consumidores

El sector agrícola, en particular los productores de aceite de oliva, han acogido con cautela la noticia del retorno del IVA al 2% y su posterior reducción al 4%. Si bien valoran positivamente el reconocimiento del aceite de oliva como un producto esencial, también señalan que la crisis en el sector no se resolverá únicamente con ajustes fiscales. La sequía persistente, el aumento de los costes de producción y las dificultades para acceder a ayudas y financiación han afectado gravemente a los productores, quienes reclaman más medidas de apoyo por parte del Gobierno.

Por su parte, los consumidores han mostrado su preocupación por el impacto de estas subidas de precios en su poder adquisitivo. Asociaciones de consumidores han advertido que, aunque la subida del IVA al 2% pueda parecer moderada, se suma a una tendencia inflacionaria que ha reducido significativamente el poder de compra de las familias. “El aceite de oliva es un producto básico en la dieta de millones de españoles. Cualquier aumento en su precio afecta directamente a los hogares, especialmente a los de renta media y baja”, ha señalado un representante de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Medidas anticrisis en retirada

La retirada progresiva de las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno ha generado debate entre los economistas. Algunos consideran que estas medidas, aunque efectivas en un primer momento, deben ajustarse ahora que las presiones inflacionarias globales comienzan a moderarse. La Comisión Europea ha instado a los países miembros a retirar paulatinamente las medidas fiscales de emergencia para evitar distorsiones en el mercado y favorecer una recuperación económica equilibrada.

No obstante, otros expertos advierten que en sectores como el alimentario, donde la inflación sigue siendo alta, estas medidas pueden ser contraproducentes si no se acompañan de otras políticas que fomenten la producción y mejoren la competitividad. La crisis del aceite de oliva es un ejemplo claro de cómo los problemas estructurales, como la sequía y el encarecimiento de los insumos, pueden generar tensiones en el mercado que no se resuelven con ajustes fiscales temporales.

Reflexión final

La subida del IVA al 2% en el aceite de oliva y otros productos básicos plantea interrogantes sobre el impacto real de las medidas fiscales para controlar la inflación en España. Si bien a partir de 2024 el tipo impositivo superreducido del 4% podría aliviar en parte la presión sobre los consumidores, la incertidumbre sobre la evolución de los precios en el mercado internacional sigue siendo alta.

¿Qué opinas sobre la subida del IVA en productos como el aceite de oliva y la pasta? ¿Crees que estas medidas son suficientes para proteger el poder adquisitivo de los hogares o deberían aplicarse otras políticas a largo plazo para enfrentar la inflación en los alimentos básicos?