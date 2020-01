El jutge decreta presó provisional i sense fiança per als dos detinguts per cremar a una jove a València

El titular del Jutjat d’Instrucció 6 de València, en funcions de guàrdia d’incidències, ha decretat l’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos detinguts com a presumptes autors d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa per, suposadament, arruixar amb un líquid inflamable i calar foc a una jove, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia.

Els dos homes van ser detinguts per la seua presumpta implicació en l’intent d’homicidi d’una jove, que va ser localitzada en la matinada del passat dilluns amb cremades de gravetat en la cara i tors en plena via pública a València, segons han informat fonts policials.

La jove, davant la gravetat de les ferides que presentava, va ser traslladada per la pròpia patrulla de la Policia Local, que va ser la que la va auxiliar en primera instància fins a l’Hospital La Fe de València, on continua ingressada amb pronòstic reservat, segons han confirmat fonts hospitalàries.

Sobre la 1.00 hores del dilluns, la Policia Local va rebre un avís perquè hi havia una jove amb greus ferides en el tors i la cara en la via pública. Una patrulla d’aquest cos va atendre en primer lloc la víctima i la va traslladar a un centre hospitalari, després de sol·licitar permís a la sala del 092, davant la gravetat de les lesions que presentava.

Al lloc dels fets també va acudir amb posterioritat una patrulla de la Guàrdia Civil de Paiporta. Una vegada atesa la xica, els agents van detindre dos persones per la seua presumpta implicació en els fets. Es tracta del presumpte autor de les ferides i d’un còmplice.

Segons les informacions publicades aquest dimarts per Levante-EMV i Las Provincias, un dels detinguts és l’oncle de la víctima, d’entre 75 i 76 anys, i l’altre un presumpte narcotraficant, que neguen els fets. La jove va ser qui va poder facilitar la seua identificació. La Guàrdia Civil investiga si va ser arruixada amb alcohol i, amb posterioritat, li van calar foc.