El mundo de las consolas retro, todo un clásico

El mundo de las. Con cada salto generacional, los fabricantes de consolas se vuelven locos buscando nuevas formas de sorprender a los jugadores, que exigen no solo los mejores juegos, sino también las máquinas más revolucionarias para satisfacer a los consumidores o jugadores actuales. Pero muchos otros de estos jugadores recuerdan con nostalgia esas tardes de Pokemon con la GameBoy, la Super Nintendo o la DS en la que vivías todo tipo de experiencias y aventuras de la mano de tus personajes favoritos.

Los juegos y consolas retro están de moda. Es inevitable nuestro amor por los orígenes del videojuego, y el coleccionismo de todos esos videojuegos que no pudimos tener. Master System, NES, Super Nintendo, Neo Geo, NEC Turbografx y más productos inolvidables con los que muchos han crecido. Y que han servido para dar forma a la industria del videojuego. Y que ahora gracias a tiendas de compra-venta online podrás volver a comprar o vender tu consola retro en wwww.monkeygames.es Máquinas de segunda mano o cartuchos de NES, Master System, Neo Geo, Super Nintendo… para completar vuestra colección o para revivir momentos inolvidables, esos omentos del pasado que emocionan y se recuerdan con cariño.

La nostalgia acompaña al crecer e influye en la perspectiva adulta, sentimiento al que apela la industria del ocio como refleja el énfasis del cine y la televisión en los 80 y los 90. La tendencia de lo retro también bulle en el terreno de los videojuegos, por lo que estos juegos conllevan esa carga simbólica que constituyen una buena opción para cautivar los niños grandes y para que estos revivan esas tardes de consola junto a los jóvenes de la casa. Y si no que se lo digan a las grandes empresas que reviven estos hechos, como SEGA que lanzó al mercado una nueva versión mini de la mítica Mega DriveLa nueva versión mini de la mítica Mega Drive(Sega), con un dispositivo con 42 juegos, dos mandos de tres botones (con cables, claro), un cable HDMI y otro con conexión USB. o PlayStation y Nintendo que incorporaron la Mega Drive a un mercado retro y mini en el que, entre otras, figuran la PlayStation Classic (disponible desde 2018) y la Nintendo Classic Mini (2016), fieles en diseño y características a sus respectivos imaginarios. La primera, recreación compacta de la revolucionaria consola de Sony que ha celebrado su 25 aniversario, permite jugar con 20 propuestas icónicas. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3 y Grand Theft Auto encabezan la lista.

Millones de chavales han invertido sus horas delante de la pantalla. Incluso sus dos ediciones portátiles, la PlayStation Portable y la Vita, formaban parte del día a día de los jóvenes para desestresarse y poder jugar con los amigos.

Nintendo, por su parte, ha sacado a lo largo de los años unas consolas que han llegado a cualquier punto del planeta y han alegrado la vida de muchos niños -y no tan niños-. La Game Boy, por ejemplo, y la Nintendo 64 -que le sucedió- fueron dos de los bombazos de esta empresa japonesa. Tal fue su éxito que Nintendo sacó nuevas ediciones: la Nintendo DS, la DSI… ¡Incluso la 3D! Además, la Wii fue otro producto estrella de la compañía. Regalo de comunión, de cumpleaños… ¡Nunca fallaba! Sabías que iba a ser algo que tuviera éxito.

En lo relativo a retroconsolas cabe resaltar a su vez las propuestas de la empresa asturiana TOAD, las Time Machine, de fabricación artesanal (madera), con 49 emuladores y compatibles con infinidad de videojuegos de recreativas, consolas y microordenadores del periodo 1975-1995.

En definitiva que nos hemos sentido héroes o heroínas en juegos como Zelda; deportistas en la Wii; fontaneros y princesas en Mario Bros… Hemos sido hasta vecinos de animales con Animal Crossing. Así que…

¿Por qué no recuperar los juegos de nuestra infancia?

Si bien es cierto que muchos aficionados al “gaming” prefieren apostar por los emuladores, los jugadores más clásicos y experimentados nunca dirán que no a una partida de Street Fighter en la antigua Super Nintendo, una reliquia que muy pocos tienen en su haber.

En caso de que tu consola preferida no sea la Nintendo sino la Playstation, ¿Qué tal si volvemos a la mansión más tenebrosa en Resident Evil ? Y si lo tuyo en su día fue la clásica Dreamcast de Sega, nadie puede quitarte la ilusión de volver a coger los mandos para echarle horas y horas al Soulcalibur.

Qué duda cabe que volveremos a disfrutar “como enanos” de estas consolas si conseguimos recuperar uno de estos ejemplares. Muchos, al hablar de su infancia, no dejarán de decir que Pokemon les acompañó en muchos momentos vitales de su vida, buenos y malos. Las aventuras de Ash y Pikachu, o incluso de ti mismo convertido en un entrenador pokemon, han marcado a toda una generación. Mario Bros y sus aventuras con la princesa Peach, su hermano Luigi y Bowser también han evadido a muchas personas a lo largo de los años y siguen haciéndolo, convirtiéndose en un éxito total de ventas con todas sus ediciones (Mario Kart, Mario Bros 64, Mario Galaxy…). Grand Theft Auto, Battlefield, Gran Turismo 5, el Fifa… Son juegos que siempre recuerda la gente al hablar de su infancia. Ahora tienes en tu mano volver a revivir parte de esa vida de niño de nuevo. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no volver a sentir esas emociones?

Todos llevamos un niño dentro, y nunca es tarde para retomar algo que añoramos. Además, en un momento como el actual, en el que se están recuperando viejas costumbres a la hora de vestir e incluso de vivir… ¿Por qué no recuperar los juegos de nuestra infancia?

