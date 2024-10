Fecha: miércoles 16 de octubre / 19:30 Palau de la Música

Entrada gratuita / Entradas en el web del Palau o directamente en taquilla

El Orfeón Universitario de València (OUV), la formación coral universitaria más antigua del Estado, vuelve al Palau de la Música después de años sin actuar por las obras de reforma del auditorio valenciano. La fecha elegida será el miércoles 16 de octubre a las 19:30, y el concierto será repetido el día siguiente en el Teatro Echegaray de Ontinyent a las 20:30 h, en esta ocasión, organizado por la Universitat de València.

Para este hito, el OUV ha elegido Ein deutsches Requiem, de Brahms, una de las obras simfonicocorales más interesantes de todos los tiempos, que supone un canto reflexivo y tranquilo sobre la muerte y el luto.

Además, el OUV invita a dos agrupaciones alemanas muy destacadas: el Kammerchor Der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar y el Orchester Göttinger Musikfreunde (OGM), que participarán en el concierto junto con los solistas Lavinia Damas y Alik Abdukayumov, bajo la dirección de Javier Huerta Gimeno.

En palabras del presidente de la asociación, Pedro Díez: “volver a esta sala, que cuenta con una acústica especial y que ha sido testigo de tantos éxitos del OUV junto con la Orquesta de València y otras agrupaciones, es un motivo de felicidad, y más si lo hacemos con un programa tan mágico y exigente como el que presentamos, que esperamos que sea el primero de muchos.”

Estos conciertos se enmarcan en la actividad internacional del coro, que a lo largo de su historia ha viajado a los EE. UU., Filipinas, República Checa, India, China, Rusia, Noruega y la mayoría de países europeos. El próximo diciembre, el OUV viajará a Alemania para interpretar junto con el OGM el Mesías de Händel bajo la dirección del director titular Francesc Valldecabres.

El OUV es una de las entidades corales más destacadas del panomara valenciano y desarrolla una temporada de conciertos y un proyecto cultural anual muy completo. De hecho, desde el inicio de temporada ya ha ofrecido tres conciertos, destacando el del pasado 23 de septiembre en homenaje a Estellés y bajo la dirección de Mireia Barrera (antigua directora del Coro Nacional de España). El resto de la temporada 2024-2025 incluirá repertorios de músicas actuales, estrenos, temas a cappella y simfonicocorales, todos atravesados por el 275 cumpleaños de la muerte de Johann Sebastian Bach, y la colaboración con agrupaciones y solistas de renombre.

Además del apartado musical, el OUV desarrolla un proyecto cultural, formativo y social que incluye la organización y colaboración en iniciativas como cursos, proyectos educativos y de transformación social mediante el arte, lo cual le ha servido para ser reconocida como Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del interior y recibir reconocimientos importantes como la Distinción de la Orden de Jaime I, Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, la Medalla de Oro de la Ciudad de València, la Medalla de la Universitat de València, la Medalla de la Universitat Politècnica de València, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes de la Academia de San Carlos, la Medalla del Consell Valencià de Cultura o el Insigne de la Academia de la Música Valenciana.

Además, el OUV convoca anualmente pruebas entre el estudiantado universitario y de los conservatorios valencianos para formar parte. Este año, el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de octubre.

L’Orfeó Universitari de València interpreta el Requiem de Brahms en la tornada al Palau de la Música

Data: dimecres 16 d’octubre / 19:30 Palau de la Música

Entrada gratuïta / Entrades en el web del Palau o directament en taquilla

L’Orfeó Universitari de València (OUV), la formació coral universitària més antiga de l’Estat, torna al Palau de la Música després d’anys sense actuar-hi per les obres de reforma de l’auditori valencià. La data triada serà el dimecres 16 d’octubre a les 19:30, i el concert serà repetit l’endemà al Teatre Echegaray d’Ontinyent a les 20:30 h, en aquesta ocasió, organitzat per la Universitat de València.

Per a aquesta fita, l’OUV ha triat Ein deutsches Requiem, de Brahms, una de les obres simfonicocorals més interessants de tots els temps, que suposa un cant reflexiu i tranquil sobre la mort i el dol.

A més, l’OUV convida dos agrupacions alemanyes ben destacades: el Kammerchor Der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar i l’Orchester Göttinger Musikfreunde (OGM), que participaran en el concert junt amb els solistes Lavinia Dames i Alik Abdukayumov, sota la direcció de Javier Huerta Gimeno.

En paraules del president de l’associació, Pedro Díez: “tornar a aquesta sala, que compta amb una acústica especial i que ha sigut testimoni de tants èxits de l’OUV junt amb l’Orquestra de València i d’altres agrupacions, és un motiu de felicitat, i més si ho fem amb un programa tan màgic i exigent com el que presentem, que esperem que siga el primer de molts més.”

Aquests concerts s’emmarquen en l’activitat internacional del cor, que al llarg de la seua història ha viatjat als EUA, Filipines, República Txeca, l’Índia, Xina, Rússia, Noruega i la majoria de països europeus. El pròxim desembre, l’OUV viatjarà a Alemanya per a interpretar junt amb l’OGM el Messies de Händel sota la direcció del director titular Francesc Valldecabres.

L’OUV és una de les entitats corals més destacades del panomara valencià i desenvolupa una temporada de concerts i un projecte cultural anual ben complet. De fet, des de l’inici de temporada ja ha oferit tres concerts, tot destacant-hi el del passat 23 de setembre en homenatge a Estellés i sota la direcció de Mireia Barrera (antiga directora del Coro Nacional de España). La resta de la temporada 2024-2025 inclourà repertoris de músiques actuals, estrenes, repertoris a cappella i simfonicocorals, tots travessats pel 275 aniversari de la mort de Johann Sebastian Bach, i la col·laboració amb agrupacions i solistes de renom.

A més de l’apartat musical, l’OUV desenvolupa un projecte cultural, formatiu i social que inclou l’organització i col·laboració en iniciatives com cursos, projectes educatius i de transformació social mitjançant l’art, la qual cosa li ha servit per a ser reconeguda com a Entitat d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’interior i rebre reconeixements importants com la Distinció de l’Orde de Jaume I, l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, la Medalla d’Or de la Ciutat de València, la Medalla de la Universitat de València, la Medalla de la Universitat Politècnica de València, la Medalla al Mèrit en les Belles Arts de l’Acadèmia de Sant Carles, la Medalla del Consell Valencià de Cultura o l’Insigne de l’Acadèmia de la Música Valenciana.

A més, l’OUV convoca anualment proves entre l’estudiantat universitari i dels conservatoris valencians per a formar-ne part. Enguany, el període d’inscripció romandrà obert fins al 18 d’octubre.