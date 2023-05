VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El origen del festejo del 4 de mayo como día de Star Wars se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó un anuncio felicitando a la primera ministra británica Margaret Thatcher por su reciente elección. El anuncio decía: «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations». La frase, que hacía un juego de palabras con la famosa frase de la saga «May the Force be with you» (Que la fuerza te acompañe), se popularizó entre los fans de Star Wars.

A partir de entonces, los seguidores de la saga empezaron a celebrar el 4 de mayo como el «Día de Star Wars», y la fecha ha sido adoptada oficialmente por Lucasfilm, la compañía detrás de la franquicia. El día se celebra con eventos y actividades temáticas, como maratones de películas, disfraces y juegos.

La celebración se ha expandido a nivel mundial y se ha convertido en un evento importante para los fans de Star Wars. Además, muchos cines suelen aprovechar la ocasión para proyectar las películas de la saga en pantalla grande.