La modelo Kendall Jenner ha estado luciendo transparencias en sus outfits últimamente, y parece que no hay semana en la que no deje entrever su pecho en público. Sin embargo, esto ha llevado a una reflexión sobre el acoso sexual y la censura que experimentan las mujeres en espacios públicos. Muchas mujeres han expresado en las redes sociales que les gustaría usar prendas que dejen entrever sus pechos, pero la razón principal por la que no lo hacen es el miedo al acoso de los hombres. El acoso callejero, como piropos, silbidos y miradas lascivas, es un problema endémico que afecta a mujeres de todas las edades y es una forma de violencia machista que condena el Código Penal.

Incluso las famosas no están a salvo de la censura y el acoso. Florence Pugh, estrella de ‘Don’t Worry Darling’, recibió comentarios reprobatorios en las redes sociales por llevar un vestido transparente que dejaba ver sus pezones. Muchos comentarios no juzgaban tanto su desnudez como el hecho de que se sintiera cómoda con sus «senos pequeños». La psicóloga de moda Shakaila Forbes-Bell explicó que «los cuerpos de las mujeres están continuamente siendo sexualizados. Incluso con la lactancia materna, alguien podría estar mirando tu pezón. Es casi un crimen [mostrar los senos en público]. Florence sabía que esto iba a suceder, que iba a causar controversia… El hecho de que tuviera que responder a lo que se dijo al respecto demuestra que, por mucho que creamos que estamos liberados, todavía estamos muy atados por normas sociales restrictivas”.

A pesar de esto, la moda de transparencias se ha convertido en tendencia, con marcas como Zara y Chanel presentando prendas totalmente transparentes. Según un informe de la plataforma de pagos Clearpay, la ropa barely-there (casi imperceptible) lleva al menos un año causando impacto, impulsada por influencers como Rihanna. Mientras que muchas mujeres se sienten cohibidas por el miedo al acoso sexual, otras defienden la idea de que las mujeres pueden hacer con sus cuerpos lo que deseen, y los movimientos feministas como Free the nipple (libera el pezón) reivindican el derecho a enseñar los pechos. Aunque algunos expertos ven esta moda como un intento desesperado de las celebridades por revivir sus marcas, otros creen que refleja un cambio en la percepción del cuerpo femenino en la sociedad. Sin embargo, mientras el acoso callejero continúe siendo un problema, es posible que las mujeres se sientan cohibidas a la hora de mostrar sus cuerpos en público.