El padre de Marta Calvo, sobre Jorge Ignacio: “Es tanto el dolor que tengo que solo quiero que le caiga la máxima pena” (Junio 2022)

Sergio Calvo ha declarado en la undécima sesión del juicio por el asesinato de su hija, Marta Calvo

“Reclamo justicia para mi hija y para el resto de chicas”, ha dicho tras la declaración de Marisol Burón

Sergio Calvo ha declarado en la undécima sesión del juicio por el asesinato de su hija, Marta Calvo, la joven de 25 años que desapareció el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, Valencia, tras mantener relaciones sexuales con Jorge Ignacio Palma, quien reconoció que la descuartizó tras una muerte fortuita y quien está acusado de haberle quitado la vida. Tras hacerlo Marisol Burón, madre de la víctima, el hombre ha pedido justicia: “Reclamo justicia para mi hija y para el resto de chicas”.

Pide justicia para Marta Calvo y las otras chicas

El padre de la víctima, que llevaba años separado de Marisol Burón, ha recordado en el juicio cómo se enteró de la desaparición de Marta Calvo: “Me enteré por una cuñada mía, que me llamó para preguntarme si Marta estaba conmigo, le dije que no y le pregunté a mi hijo y a mis sobrinas, pero nadie sabía dónde estaba. Mi cuñada me dijo que estaba denunciada y que podía salir en los medios de comunicación, y se lo comuniqué a mis padres, que eran mayores, para prepararlos para lo que pudiera venir”.

Tras tener conocimiento del caso, se puso en contacto con los agentes hasta dar con el grupo de Homicidios. “El sargento me dijo que iba a ser un caso largo y que les dejásemos trabajar. Me volvió a llamar para decirme que se había entregado el autor y que había dicho que la había descuartizado y había tirado los restos en los contenedores”, ha dicho, añadiendo que le dijeron que “se había entregado y que había confesado que la había descuartizado y tirado en contenedores”.

Por ello, ha insistido antes de que concluyese su declaración: “Reclamo justicia, para mi hija y para las demás chicas”. Asimismo, ha pedido que le devuelvan el cuerpo de su hija “para pasar el luto y un entierro”.