120 contratos por valor de 680.000 euros

· El concejal Santiago Ballester apunta que no se puede estar continuamente quedando desiertos los concurso de un área municipal porque eso significa que algo se hace mal de forma sistemática, poniendo unos precios irrisorios que hace que finalmente se tengan que adjudicar los concursos de forma directa

· “El éxito de la Feria de Julio no se mide sólo por la asistencia de público, sino por la eficiencia en la organización y es obvio que no se ha conseguido porque no se consiguen adjudicar los concursos”

Valencia. 02-08-2022 .- El concejal del PP en el ayuntamiento de Valencia Santiago Ballester ha criticado el excesivo número de contratos menores que ha realizado la concejalía de Cultura Festiva para poder organizar la Feria de Julio, “en total 120 por valor de 680.000 euros como consecuencia de quedar desiertas tres de las cinco licitaciones de la Feria de Julio. Una vez más se ve la pésima gestión de las fiestas de la ciudad.”

Para el concejal popular “no se puede estar continuamente quedando desiertos los concurso de un área municipal porque eso significa que algo se hace mal de forma sistemática, poniendo unos precios irrisorios que hace que finalmente se tengan que adjudicar los concursos de forma directa”.

Los tres concursos que han quedado desiertos para organizar la Feria de Julio han sido los de Servicios de Instalación, montaje, mantenimiento, asistencia técnica y desmontaje de equipamientos de producción y servicios complementarios para la organización de actos programados en la ciudad de Valencia con ocasión de la Batalla de las Flores 2022; Servicios de instalación, montaje, mantenimiento, asistencia técnica y desmontaje del equipamiento de sonido, iluminación además de las necesidades de escenarios e infraestructuras generales con el despliegue técnico y humano necesario para componer una producción general acorde a los actos programados con motivo de la Gran Fira Valencia 2022 y la instalación, montaje, mantenimiento, asistencia técnica y desmontaje de escenarios, equipamientos de sonido, iluminación e infraestructuras con el despliegue técnico y humano necesario para componer una producción general acorde con los actos programados en los Jardines del Palau de la Ciudad de Valencia con ocasión de la celebración de la Gran Fira Valencia 2022.

Santiago Ballester ha apuntado que “el éxito de la Feria de Julio no se mide sólo por la asistencia de público, sino por la eficiencia en la organización y es obvio que no se ha conseguido porque no se consiguen adjudicar los concursos, volviéndose a abusar de los contratos menores que, casualmente, vuelven a ser para las empresas que habitualmente trabajan para la concejalía de Galiana”.

Por último, ha instado al equipo de gobierno “a ser realistas y ajustar los precios a los del mercado en los concursos públicos porque tras el episodio de la Feria de Julio tenemos ya sobre la mesa el de la indumentaria de las Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor, que sólo se han adjudicado tres de los nueve lotes convocados