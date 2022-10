Ha subido un 2’6 en septiembre

· Aumenta un 2’6 % el paro juvenil en la ciudad de Valencia mientras el paro en general baja en la ciudad un 1’41%

Valencia. xx-10-2022.- El PP ha criticado que Ribó sigue sin tomar medidas que fomenten el empleo juvenil mientras sigue subiendo en la ciudad según los datos conocido del mes de septiembre, que señalan que el paro juvenil ha subido un 2,6 % mientras que en el resto de Valencia el paro ha bajado un 1,41%.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que le preocupa que el paro juvenil suba mientras baja el de la ciudad, «porque eso significa que no se toman medidas para corregir esta tendencia. Estos datos no los leerán en las declaraciones de Ribó o del PSPV porque sólo salen para maquillar la realidad y no contar la radiografía real de la ciudad, que hay un serio problema con el paro juvenil».

Si entramos al detalle por distritos podemos observar que Ciutat Vella es donde más se ha incrementado el paro con un 17’14% seguido por l’Eixample con una subida del 14’89%, Benimaclet con un 9’76%, Quatre Carreres con un 8’5% Poblats Oest con un 8’2% o Extramurs con un 8’1.

«Vistas estas cifras hay que actuar de inmediato y no seguir mirando hacia otro lado. Reiteramos nuestra petición de que se adopten medidas tanto del Gobierno de España como de Ayuntamiento y Generalitat para apoyar la creación de empleo que pasa por bajar el coste de la energía y la reducción de impuestos y tasas a las familias y al sector económico, especialmente a pequeñas empresas y autónomos», ha indicado Catalá.

Por último, ha apuntado que «el equipo de gobierno se niega a todo, a la bajada de las tasas e impuestos o a unos planes de empleos para jóvenes eficaces. Por eso, es necesario un cambio de gobierno en el Consistorio. En el PP estamos preparados y tenemos claras nuestras prioridades, entre ellas, los jóvenes y el empleo.»