La comisaria de la Policía Local de València, Estefanía Navarrete, responsable de la unidad de distrito de Russafa y coordinadora del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) será la encargada de presentar y conducir el acto del próximo jueves 13 de octubre en el Senado en el que se homenajeará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su trabajo durante la pandemia. El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, propuso la candidatura de Estefanía Navarrete a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde preside la Comisión de Seguridad y Protección Civil

“Significa un reconocimiento grandísimo y sobre todo un honor y una gran responsabilidad”, ha señalado la comisaria. Estefanía Navarrete accedió al cuerpo hace 26 años y ha obtenido numerosos reconocimientos durante las más de dos décadas de servicio público, en las que ha convertido el grupo GAMA en una referencia nacional en la lucha contra la violencia de género. El acto en el Senado estará presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente del Senado, Ander Gil, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha manifestado que “la violencia de género es una de las prioridades de esta concejalía, y la comisaria Estefanía Navarrete, que ha realizado un gran trabajo coordinando el grupo GAMA, es una embajadora excepcional del trabajo que cada día realiza la Policía Local de València por su ciudad”. Cano ha destacado la designación de una comisaria “vocacional, entregada a su profesión, con una gran capacitación y que ha logrado convertir al grupo GAMA en una referencia nacional contra la violencia de género”.

El edil ha añadido “sentir orgullo” porque sea una policía local de València la que conduzca un acto “tan importante y también tan necesario como lo es este el reconocimiento en el Senado del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia durante la pandemia”.

“Policías locales, autonómicos, Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Protección Civil. Todos desempeñaron un papel clave durante la pandemia”, ha remarcado Aarón Cano. “Cuando no había prácticamente nadie, salvo los y las profesionales sanitarios, estaban ellos y ellas, en la segunda línea de defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia. Solo ellos y ellas saben todo lo que hicieron por los demás, por todos nosotros y nosotras. El acto del Senado es un acto importante y necesario porque es también un acto de justicia que pretende honrar y agradecer el trabajo indispensable de miles de hombres y mujeres que se desvivieron por toda la sociedad”, ha señalado el concejal de Protección Ciudadana.

Por su parte, Estefanía Navarrete ha apuntado que “no sé si tiene precedentes, no creo que los haya, sinceramente, que un policía local conduzca un acto de homenaje en el Senado y, además, con la significación tan importante que va a tener para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia”. Para Navarrete, es “uno de los mayores honores de mi vida”. La comisaria ha manifestado que “esta noticia me llena de un sentimiento que siempre he tenido desde que accedí a la Policía Local: la ilusión, la misma con la que he trabajado cada día durante estas dos décadas, la ilusión de llegar al trabajo y afrontar todas las vicisitudes que tiene, pero hacerlo siempre con ilusión”.

El secretario general de la FEMP, Daniel Casares, adelantó la noticia de este homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Senado, el pasado 21 de septiembre, en València, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al concejal de Protección Ciudadana y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel. En la comparecencia explicaron todos los detalles del Foro Nacional de Ciudades Seguras, que acogió València la semana pasada con la inauguración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la clausura de las jornadas, el secretario general de la FEMP volvió a dirigir palabras de agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo, dedicación y compromiso durante la pandemia.

