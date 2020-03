El PSPV tira de sarcasmo para zanjar la polémica sobre las Fallas catalanas, «vamos a ir a por ellos»

Con mucha ironía y alta dosis de sarcasmo el síndic del PSPV, Manolo Mata, trató ayer de zanjar la polémica generada por la exposición del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo (MUEC), dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, que incluye a las Fallas como una fiesta de los Països catalans.

«No tengo constancia de que siga abierta esta exposición, pero sí es así. Vamos a por ellos. Que sepan que los calçots son nuestros, que la coca de Dénia -posteriormente rectificó diciendo que es la de Oliva- es antes que la pizza y que nuestro puchero es mejor que la escudella… y lo de la Sardana me lo reservo… Pero se pueden ir preparando, hay que ir a por ellos. Esto es mucho más serio de lo que parece».

El tono de humor utilizado por Mata admite apuestas sobre si el PSPV apoyará o no la declaración institucional que presentará Ciudadanos para que Les Corts defiendan que las Fallas de Valencia y las Hogueras de Alicante no pertenecen a los Països Catalans. «Se trata de una nueva ofensiva para meternos dentro de esta fábula», defendió la diputada de Ciudadanos, Merche Ventura.

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, acusó a Cataluña de agredir constantemente a los valencianos y pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que exija a las instituciones valencianas respeto a las señas de identidad. «Si les da igual diremos que ellos son valencianos del norte que hablan valenciano».

Puig admitió que el contenido de la exposición itinerante no es correcto, «cada uno tiene que defender sus tradiciones y sus fiestas desde el respeto» y añadió que «obviamente las Fallas y las fiestas de Morella son celebraciones de la Comunitat Valenciana».

También se pronunció el diputado de VOX José María Llanos y le restó importancia. «Este tipo de tonterías no tiene mucho recorrido, pero es más grave que los de dentro de la Comunitat no hagan nada que evite que los de fuera intenten apoderarse de las Fallas». Lo que le preocupa es que el alcalde Valencia, Joan Ribó, le resulte ajena esta polémica o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no diga una palabra cuando un territorio se apropia de algo que pertenece a otro.

Fin de semana reivindicativo

El sábado se celebra en Alicante una nueva manifestación para protestar por la aplicación de la ley del plurilingüismo. PP, Ciudadanos y Vox confirmaron ayer que acompañarán a las asociaciones de padres y madres que han convocado la marcha. En este sentido, la diputada de Ciudadanos, Mercedes Ventura, criticó que la ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros no dice con claridad la proporción de castellano que debe darse en las comunidades con lenguas oficiales.

El domingo, con motivo del día de la Mujer, se celebrará la manifestación que tanto PSPV, como Compromís y Podemos han confirmado su asistencia.