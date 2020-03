Plazas sin cubrir y médicos sin MIR en puestos asignados a pediatras

El déficit de pediatras en Atención Primaria de la sanidad pública valenciana impide cubrir las nuevas plazas creadas por la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública. La denuncia, que realizó ayer la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), incide en que hay quince plazas que no están aún cubiertas por ningún profesional médico y aproximadamente un 28 por ciento no está ocupado por pediatras, sino por médicos no especialistas en pediatría o sin MIR.

La situación no es nueva. El PP lo denunció hace meses y Vox había presentado una pregunta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para que contestase sobre la falta de pediatras. Sin embargo, no obtendrá respuesta porque la consellera ha excusado su asistencia al pleno.

«Puede esperar»

El síndic socialista, Manolo Mata, pidió comprensión para la consellera. Dijo que estará todo el día preparando su intervención del día siguiente en Bruselas porque debe ir en representación de todos los consejeros de España a una reunión sobre el corononavirus. «La pregunta de los pediatras puede esperar».

Sin embargo, la SVP denuncia que la calidad asistencial en pediatría, reconociendo y respetando el esfuerzo y la labor de dichos profesionales, «se ve mermada».

Insiste en que un año después de que reclamasen una mejora de la calidad de las consultas de Atención Primaria no ha habido demasiados avances.

La SVP, junto con otras sociedades pediátricas del ámbito de la Atención Primaria, Avalpap y Sepeap, defiende que está acudiendo a todas las reuniones convocadas por la Conselleria, para aportar su punto de vista y manifestar su preocupación y malestar por la «situación límite» en la que se encuentra la Atención Primaria.

Lamentan que no se hayan analizado otros factores esenciales para garantizar un servicio de calidad a niños y adolescentes, y ponen como ejemplo el escaso número de plazas de pediatría para formación MIR habilitadas en los últimos meses.

Hasta 2019 el número de plazas era de 46 y en la actualidad se han ofertado 50 plazas en toda la Comunitat Valenciana, un incremento que «no basta para cubrir la jubilación de médicos y completar el relevo generacional en todos los centros de salud».

Por otro lado, tras el MIR, los pediatras se encuentran con obstáculos que los vuelven reticentes a ocupar las plazas de Atención Primaria, como horarios que dificultan la conciliación familiar, consultas masificadas o un sueldo menor que en las clínicas privadas o en hospitales.

La campaña de denuncia ¿Dónde está mi pediatra?

Uno de cada tres niños no recibe la atención de un pediatra. El PP puso en marcha el pasado mes de enero una campaña para denunciar la falta de médicos de esta especialidad que llamó «¿Dónde está mi pediatra? La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró que la Comunitat Valenciana es la segunda región de España con menos especialistas y está a la cola en médicos de Atención Primaria. «Los pediatras están viendo hasta 40 pacientes al día».