Els Clavaris de Sant Onofre de Quart de Poblet han ideado una serie de actos para celebrar la tradicional Passejà de San Onofre patrón de Quart de Poblet en estos tiempos de coronavirus sin poner en peligro la salud de los vecinos.

Con este fin, y para que las fiestas de 2020 se celebren de forma no presencial, los clavarios han preparado un día del patrón con varios actos que intentarán suplir los actos tradicionales que se disfrutan cada año.

El primero de los actos será una visita a Sant Onofre. Para ello, los clavarios han realizado un video de 360 grados que se estrenará el sábado 5 de septiembre en el facebook de la clavaria (https://www.facebook.com/ClavarisSantOnofre) para que todos los vecinos de Quart de Poblet puedan visitar a su patrón desde su móvil o desde su ordenador.

La idea, denominada ‘Sant Onofre en tus manos’, ha sido idea de la clavaría, de su presidente, de la Parroquia Madre Santísima de la luz y del párroco de la ermita de Sant Onofre, Sergio Villar. La música es obra de Gustavo Ibáñez, Vicente Ferrer y Víctor Pérez. El formato ha sido realizado y grabado por Quasar Dynamics. El proyecto cuenta con el apoyo de Sagarmanta, FOTUR y Turisme Comunitat Valenciana.

Ese mismo día a las 23:30 horas desde una ubicación alta y visible desde cualquier ventana, balcón o terraza de Quart de Poblet para así no convocar concentraciones innecesarias en estos tiempos de la COVID-19 se podrá ver y disfrutar de un castillo a cargo de Ricardo Caballer que volverá a iluminar el cielo de Quart de Poblet para festejar a su patrón.

Además de estos dos actos, los Clavarios de Sant Onofre van a regalar cerca de 600 imágenes de Sant Onofre para poner por los balcones de Quart de Poblet para que la imagen del patrón esté presente en las calles. Los clavarios repartirán casa por casa los carteles para que los vecinos engalanen sus balcones y suban también sus videos e imágenes con la etiqueta #SantOnofreClavarisQdp.

La intención, según ha explicado Víctor Pérez presidente de la clavaría, “es que pese a los tiempos que corren Quart disfrute de la Passejà. Este año será de otra forma pero hemos querido que al menos hayan actos para que 2020 no sea recordado por el año en que no hubo celebraciones. No podemos poner en riesgo a nuestros vecinos con actos multitudinarios. Pero tampoco dejar este día tan importante para Quart sin actos”.

