Esports City Valencia vinculada a DreamHack España

¿Te imaginas a Messi convertido en coche? Embraga goles con este híbrido de alta potencia que mezcla fútbol de estilo arcade y vehículos caóticos. Con Rocket League puedes personalizar tu coche y competir en uno de los juegos deportivos mejor valorados de todos los tiempos.

Durante Esports City Valencia se han realizado exhibiciones de varios de los juegos más seguidos del panorama nacional de los esports, por parte de los equipos de Valencia y Alicante de la liga. Estas exhibiciones han sido retransmitidas en directo a través de Twitch por los embajadores de la liga. El influencer Pitu fue el encargado de presentar la exhibición de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), uno de los shooter en primera persona con más aficionados en nuestro país. Además, RevolAimar, coach del famoso equipo Team Queso presentó la exhibición de Clash Royale y Estrupa hizo lo propio con Rocket League.

Importantes influencers como Perxitaa, Makina o los Urban Roosters, también estuvieron presentes

¿Recuerdas ese capítulo de Los Simpsons en el que Homer soñaba con ir a ver un espectáculo de Monster Trucks haciendo el bestia? Ahora visualiza a esos enormes coches jugando al fútbol. Antes de que te imagines a Optimus Prime echando una pachanguita con sus amigos Transformers, tenemos que aclarar que no se trata de una broma. Rocket League va de coches muy grandes haciendo piruetas y jugando al fútbol. ¿Qué podía salir mal? Esta apuesta ganadora está disponible en Steam deseando que le hinques el diente.

El fútbol se encuentra con la conducción.

Si conoces el deporte del Kin-Ball podrás hacerte una idea aproximada de cómo es el balón con el que estos coches juegan los encuentros. Harían falta tres o cuatro tíos como Pau Gasol para abarcar su circunferencia. Claro, que todo en este juego es una bestialidad, desde la mera idea hasta la ejecución de los partidos. Si la idea te ha conquistado, ponte a disfrutar de los saltos acrobáticos y de la destreza de estos vehículos.

Acción multijugador



Si todavía no has salido corriendo es porque este juego te parece fascinante. Pues bien, puedes jugar tú solo o con uno, dos y hasta tres colegas, a través del sistema de pantalla dividida. Si decides jugar online con otra gente de todo el mundo, tienes la opción de poder jugar a la vez hasta ocho conductores, de forma cooperativa o no. Incluso podrás medirte con gente que juegue en otra plataforma (PlayStaton 4 y Xbox One).

¡Elije entre una variedad de vehículos de alto vuelo para anotar sorprendentes objetivos aéreos y lograr increíbles cambios de juego!

El entorno está en un 3D tirando a suave y la interfaz está disponible en doce idiomas diferentes, así que ya no tienes excusa alguna. Podrás crear tu propio equipo y configurar y customizar tus vehículos. Hay millones de combinaciones posibles para que tus coches no repitan vestido y puedan lucirse ante los focos.