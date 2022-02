Exhibición de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) en directo, los mejores momentos de las partidas y tus jugadores profesionales preferidos, todo en el mismo sitio Esports City Valencia vinculada a DreamHack España

En 1999 Counter-Strike se lanzó como un modo del Half-Life. Dado que el juego pasó de beta a lanzamiento completo, se pudo refinar el gameplay clásico que ha definido a los shooters competitivos y que generó una fiel comunidad que siguió el juego. Counter-Strike se ha convertido sin discusión en el shooter de referencia. Incluye violencia intensa y sangre.

Durante Esports City Valencia se han realizado exhibiciones de varios de los juegos más seguidos del panorama nacional de los esports, por parte de los equipos de Valencia y Alicante de la liga. Estas exhibiciones han sido retransmitidas en directo a través de Twitch por los embajadores de la liga. El influencer Pitu fue el encargado de presentar la exhibición de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), uno de los shooter en primera persona con más aficionados en nuestro país. Además, RevolAimar, coach del famoso equipo Team Queso presentó la exhibición de Clash Royale y Estrupa hizo lo propio con Rocket League.

Importantes influencers como Perxitaa, Makina o los Urban Roosters, también estuvieron presentes

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) mapas, personajes y armas. Nuevos modos de juego, matchmaking, marcadores y mucho más.

CS GO es extremadamente competitivo y no recomendable para jugadores casuales.

«Counter-Strike sorprendió a la industria de los videojuegos cuando el insólito mod se convirtió en el juego de acción en línea para PC más jugado del mundo casi inmediatamente después de su lanzamiento en agosto de 1999», dijo Doug Lombardi, de Valve. «Durante los últimos 12 años, se ha mantenido como uno de los títulos más jugados del mundo, ha ocupado un papel protagonista en los torneos de videojuegos competitivos y ha vendido más de 25 millones de copias de la franquicia en todo el mundo. CS:GO promete ampliar la galardonada jugabilidad de Counter-Strike y ofrecérsela tanto a los jugadores de PC como a los de consolas de nueva generación y de Mac».