VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Valoración positiva de la manifestación del 30 de marzo de 2023 contra la falta de inspección que permite a las VTC realizar servicios urbanos sin autorización en Valencia.

La Federación del Taxi quiere agradecer y felicitar a los más de 1000 compañeros que asistieron a la manifestación, demostrando su unidad y fortaleza para luchar contra la competencia desleal. También se agradece el apoyo de las asociaciones y ciudadanos que participaron en el acto con respeto y compromiso.

Además, se destaca el buen trato de la Policía Nacional y Policía Local de Valencia durante la manifestación. Asimismo, se recibió el apoyo de compañeros de Alicante que proponen la convocatoria de manifestaciones en toda la Comunidad Valenciana el próximo 18 de abril.

En cuanto a los resultados, aunque no se ha sido recibido por ningún representante de la Conselleria, la manifestación del Taxi ha sido motivo de debate en las Cortes Valencianas durante la mañana. La Consellera ha comunicado en prensa que son conocedores de las quejas por la falta de inspección y que hay un compromiso de crear la Oficina Técnica del Taxi en los próximos días, además de que los servicios de inspección no permitirán circular a las VTC que no deban hacerlo.

A pesar de esto, la Federación del Taxi seguirá con su calendario previsto, convocando manifestaciones y concentraciones de protesta en el Palau de la Generalitat para los días 18 y 27 de abril, así como paros del servicio de taxi intermitentes y concentraciones de protesta semanales durante el mes de mayo, hasta que haya algo firme que demuestre que las VTC dejan de hacer servicios urbanos en el Área de Prestación Conjunta de Valencia.

La Federación del Taxi sigue luchando por un servicio público del taxi sostenible y de calidad, exigiendo que se cumplan las promesas y se garantice una competencia justa y equitativa.