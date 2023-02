Tras el terremoto que ha afectado a Siria y Turquía

VALENCIA, 10 FEB. (AVAN).-Fadi Najjar, el sacerdote greco-católico en Alepo (Siria) que en el mes de diciembre estuvo en Valencia para presentar la campaña de Navidad de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), ha asegurado que “hemos visto la muerte delante de nosotros” después del terremoto que ha azotado Siria y Turquía recientemente.

“La gente está toda la noche fuera, ha dejado sus casas, hasta ahora no hemos podido apenas dormir porque a cada hora recibimos personas en las parroquias ya que tenemos réplicas durante 24 horas y mucha gente ha perdido sus casas porque muchos edificios se han dañado gravemente o directamente han sido destruidos”, ha destacado.

El sacerdote, de 40 años de edad, ha explicado que “hay muchísimo miedo, no sabemos exactamente qué podemos hacer y estamos muy afectados también porque hemos perdido un sacerdote de nuestra comunidad”.

“No tengo exactamente cifras oficiales pero estamos hablando de miles de muertos, miles de heridos y muchísima gente que ha perdido su casa ahora mismo”, ha manifestado Najjar que ejerce su ministerio como párroco de la Iglesia de San Miguel de Alepo con una comunidad de cerca de 200 familias.

Además, también ha afirmado que “mucha gente ha muerto, yo mismo con feligreses de la parroquia me he dedicado a sacar a personas de debajo de los escombros de una manera que no llegábamos a creer que estaba sucediendo”.

“Estamos en una situación fatal, ahora mismo en Alepo hace mucho frío, está lloviendo desde hace 5 o 6 días y esto está empeorando la situación”, ha asegurado el sacerdote que también es director del colegio Al-Inaya, que cuenta con 300 alumnos.

Fadi Najjar, licenciado en Teología por la Facultad de Granada, y también responsable del movimiento Juventud Estudiantil Cristiana en Siria pide que “uniros en la oración por favor, rezad por nosotros por favor”.