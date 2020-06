Fomento de Contratas y Construcciones sigue incumpliendo la obligación del pago del SMI al personal de recogida de residuos

Tras la denuncia interpuesta por CCOO de Construcción y Servicios PV, la Inspección de Trabajo instó a FCC a pagar el Salario Mínimo Interprofesional al personal del servicio de recogida de residuos urbanos, que siguen en primera línea contra la COVID. Actualmente la empresa aún no ha pagado correctamente y la demanda sigue en el juzgado de lo social. 23 de junio de 2020

El 1 de marzo de 2019, CCOO de Construcción y Servicios PV interpuso una denuncia que motivó el requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.. Inspección instó a FCC a abonar a las personas trabajadoras de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos de los centros de Paiporta, Massamagrell, Alfafar y La Pobla de Vallbona las diferencias salariales resultantes, de acuerdo con los criterios sobre conceptos no compensables del SMI, más las diferencias de cotización y los recargos legalmente aplicables.

La empresa FCC sigue incumpliendo su obligación de abonar al personal de los centros mencionados, un salario igual o superior al SMI correspondientes a los años 2019 y 2020, a pesar de la resolución emitida por la Inspección el pasado 27 de marzo de 2020, en la que la obligaba a abonar esa diferencia con efectos desde el 1 de enero de 2019.

En concreto, el inspector ha suscrito que “la cuantía mínima del Salario Mínimo Interprofesional debe estar garantizada en la nómina de las personas trabajadoras”. Así mismo, “que no serían conceptos compensables o absorbibles, además de “plus transporte” los siguientes pluses: el plus penoso o penosidad, plus de nocturnidad, plus de actividad y productividad, vacaciones, horas extraordinarias, horas extras en festivo, plus de festivos y plus de Fallas”.

CCOO celebra la resolución de Inspección, pero cuestiona que la legislación deje desamparado un servicio esencial para la ciudadanía, en plena crisis sanitaria, forzando a la plantilla a interponer demandas, esperar un año a que la justicia les dé la razón, y seguir a fecha de hoy sin recibir lo que les corresponde y a la espera de la resolución de la demanda judicial.

CCOO Construcció i Serveis PV considera que la actuación de Fomento es indignante y no descarta nuevas acciones al respecto.





