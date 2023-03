VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El ex JEMAD Félix Sanz Roldán clausura dos intensos días de jornadas y debate en los distintos foros de Forinvest, que ha logrado incrementar cerca del 10% su cifra de asistentes y se acerca a los 5000 profesionales del sector financiero, empresarial y asegurador.

En su segunda jornada, Forinvest ha puesto el foco en las perspectivas económicas para este 2023 en el que las entidades financieras se muestran optimista por la “resiliencia y dinamismo” de la economía española aunque advierten del riesgo que no llegue el crédito, sobre todo, a las pymes.

El foro también ha acogido un encuentro de oportunidades de negocio en el mediterráneo con representes de Grecia, Chipre, Portugal y Francia así como la intervención de la ‘trendy’ neoyorquina afincada en València, Natalia Allen, y la lección sobre emprendimiento de la Premio Jaume I Ángela Pérez.

València, 9 de marzo 2023.-Forinvest ha cerrado hoy su decimosexta edición con un notable éxito de asistencia y la plena consolidación y normalización del foro después de las dos últimas ediciones condicionadas aún por la pandemia. Forinvest 2023, en este sentido, ha regresado con fuerza y con un incremento de asistentes en torno al 10% respecto a la última edición, acercándose de este modo y de nuevo a la cifra de 5000 profesionales registrados. El éxito de Forinvest, además, se ha cimentado en la altísima calidad del más de un centenar de ponencias y conferencias celebradas en apenas 48 horas y la puesta en marcha de iniciativas como el Innovation & Tech Forum Distrito Digital, que ha abordado algunos de los temas más disruptivos de la cita. Un éxito que la directora de Forinvest, Maria José Puigcerver, ha querido poner en valor en el “trabajo invisible” de Feria Valencia y su equipo para hacer realidad esta edición de Forinvest.

Esta tarde, el foro se ha clausurado de forma oficial con la ponencia magistral del ex JEMAD y ex director del CNI, Félix Sanz Roldán quien, si en la apertura de Forinvest el martes por la noche se habló de geoestrategia, en esta clausura se ha abordado de nuevo esta temática, concretamente en torno al “nuevo orden mundial”, en palabras del general. San Roldán, avanzó que en Europa “el orden vendrá con el equilibrio de poder”, entre los polos formados “que se han puesto de acuerdo” por Estados Unidos por un lado y China por otro, mientras que avanzó que “Rusia acabará la guerra siendo una potencia irrelevante” y la Unión Europea “buscará su posicionamiento entre ambos”. En opinión del general, no existe una amenaza de guerra entre Estados Unidos y China porque comercialmente ambos se necesitan. Respecto al papel de España, el ex JEMAD apostó por fortalecer su papel de «aliado» como el que desarrolla en la OTAN y echó en falta «tal vez» que en conflictos como el reciente con Marruecos o Argelia, hubiera tenido más peso esta alianza.

Un escenario “optimista” para 2023

La intervención del general Sanz Roldán ha supuesto el broche de oro de una segunda jornada en la que Forinvest ha entrado de lleno en su vertiente más analítica y prospectiva sobre a realidad económica a corto y medio plazo, una de sus grandes razones de ser, por otro lado. En este sentido, de la mano de El Confidencial y con la presencia del conseller de Hacienda y Modelo Económico y presidente de Forinvest, Arcadi España, con algunas de las entidades financieras más relevantes han aportado su visión sobre la coyuntura actual económica con una visión, en general, “optimista e incluso mejor de lo esperado tras las previsiones realizadas en el segundo semestre del año pasado”. Buena prueba de ello ha sido el análisis de Javier García Arenas (CaixaBank Reserch), que señala que en 2023 “se prevé una desaceleración, pero no recesión, con un incremento del PIB del 1’3%, lo que significa un crecimiento moderado”, que lo achaca a las buenas previsiones turísticas, los fondos Next Generation de la UE y un mercado laboral fuerte debido a la baja temporalidad. Por su parte, desde Santander, Juan Alfredo Cerruti y desde un punto de vista más global, ha puesto el foco en la inflación, “con un 2022 que fue el año con la mayor tasa de las últimas cuatro décadas y un shock de oferta. Este 2023 estamos convencidos que los Bancos Centrales reordenarán de nuevo los precios y los valores macroeconómicos”. Cerruti, además, destacó que este año España crecerá “el doble que la Eurozona”, así como la “resiliencia” de su mercado laboral.

Mientras, desde el ámbito del seguro, Gonzalo Cadenas, de Mapfre Economics, prefiere hablar de un “aterrizaje suave” de la economía y advierte que “el balance de riesgos aún está a la baja y existe probabilidad de crisis financiera debido a la política monetaria y el endurecimiento del crédito”, por lo que apeló a la “cautela”. Por su lado, desde Banco Mediolanum, Mario Rapanello optó por enfocar como vectores de crecimiento variables como el “demográfico, la sostenibilidad, el desarrollo tecnológico y el abanico que se abre con el Metaverso”.

En el ámbito más concreto de la situación de las empresas, y específicamente de las pymes, en esta segunda jornada también se ha debatido en torno a la situación de las mismas y la problemática de su acceso al crédito. Así, en una mesa de trabajo en la que ha participado voces autorizadas como Manuel Illueca (Institut Valencià de Finances) y representantes del Santander, Cepyme, CaixaBank y la empresa de riesgo Inbonis Rating se ha puesto en evidencia que, en la actualidad “no existe un peligro de morosidad” por parte de las empresas aunque se puso el foco en la “avalancha legislativa, el encarecimiento de los costes de financiación y la burocracia que existe a la hora de acceder, por ejemplo, a los fondos europeos”. En este sentido también se puso sobre el tapete la problemática de sectores como el del azulejo en el que la ley de morosidad condiciona las ayudas a las empresas y sobre el que han aparecido instrumentos de financiación como el del propio IVF.

Más allá de los aspectos puramente económicos o financieros, Forinvest también diversificó hoy la temática de algunos de sus contenidos. Por ejemplo, acogió por primera vez un foro de oportunidades de negocio en los países de la cuenca mediterránea que ha contado con la presencia de representantes institucionales y empresariales de Grecia (Sofía Kounenaki, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Atenas), Chipre (Irene Georgalla, de Invest Cyprus), Portugal (Luís Rebelo de Sousa, de AICEP) y Francia (Jorge Martin, director de Invest in France), en una jornada organizada por Casa Mediterráneo.

Tendencias, innovación y emprendimiento

En esta línea, también han sido especialmente seguidos los contenidos ofrecidos hoy des de el Innovation & Tech Forum Distrito Digital, particularmente, la ponencia internacional de la especialista en tendencias e innovación, la neoyorquina afincada en València, Natalia Allen, que ha puesto sobre la mesa diversas verticales en el ámbito de la innovación, significativamente en el desarrollo de proyectos sostenibles para la industria textil. Relacionada también con la innovación, la Premio Jaume I de emprendimiento, Ángela Pérez, ha protagonizado el almuerzo-coloquio de hoy del Fórum Forinvest. Entrevistada por Isabel Domingo (Las Provincias), la especialista en técnicas de biología molecular ha reivindicado el emprendimiento y la innovación “de forma integral y desde la formación más temprana” para generar un ecosistema de talento como el que está surgiendo ahora en la Comunitat Valenciana. Pérez pidió “más sensibilidad” a la administración para que el emprendimiento sea prioritario y reivindicó la presencia de “más referentes femeninos” en este sector.

Por su parte, el sector del seguro y la mediación volvió a ser protagonista hoy con la masiva asistencia de profesionales de este sector. En el Foro del Seguro se ha celebrado el XIII aniversario de APROCOSE en el que se ha reconocido la labor de los bomberos valencianos en sus misiones humanitarias así como ha recibido la visita del conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, que ha participado en la jornada sobre normativa europea en sostenibilidad aplicable al sector asegurador.

Forinvest cuenta como event partners con CaixaBank, Santander, Sabadell, Ibercaja y la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Además, cuenta con Distrito Digital Comunitat Valenciana como Partner Tecnológico mientras que Mapfre es la aseguradora oficial e Iryo transporte oficial. El Ayuntamiento de València es patrocinador de esta convocatoria, que además cuenta con la colaboración de numerosas empresas, asociaciones y colectivos profesionales.