El reconocido diseñador valenciano Francis Montesinos se pronuncia tras la condena de uno de sus extorsionadores, un menor que intentó chantajearlo con un vídeo grabado sin su consentimiento. Montesinos agradece el apoyo de las fuerzas de seguridad y de la justicia tras un largo calvario.

El diseñador valenciano Francis Montesinos, a sus 73 años, ha salido al paso tras meses de incertidumbre y sufrimiento por una serie de extorsiones y agresiones que sufrió en 2022. En declaraciones a EFE, el icónico modisto lamenta haber sido víctima de individuos sin escrúpulos que intentaron aprovecharse de su posición para extorsionarlo y amenazarlo. Montesinos se muestra aliviado después de que el pasado 3 de octubre se conociera la sentencia que condena a un menor de edad involucrado en estos hechos.

“Al fin está claro que he sido víctima de un hecho absolutamente premeditado con el único fin de amenazarme, extorsionarme y robarme“, afirmó Montesinos, quien ha vivido meses de angustia tras ser engañado y agredido en su propia vivienda.

Un plan de extorsión y amenazas

El pasado octubre se condenó a uno de los responsables de la trama, un menor de 17 años, a dos años de internamiento y al pago de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El joven había admitido los hechos y deberá cumplir dieciocho meses de internamiento efectivo y otros seis de libertad vigilada. Los delitos por los que fue acusado incluyen amenazas, allanamiento de morada, robo con violencia y lesiones, además de un intento de extorsión por un millón de euros.

Según la sentencia, el menor, con la colaboración de un adulto pendiente de juicio, utilizó un vídeo grabado sin el conocimiento ni el consentimiento del diseñador para exigirle una elevada suma de dinero a cambio de no hacer pública la grabación. “Ha quedado demostrado que el menor que me acusó mintió sobre su edad y me pidió un millón de euros por no divulgar ese vídeo”, detalló Montesinos.

Además de las amenazas, el modisto sufrió un allanamiento en su propia vivienda, donde fue agredido físicamente. “Me mintieron para extorsionarme y prepararon una estrategia para causarme daño físico, económico y social”, añadió Montesinos, visiblemente afectado por los meses de calvario que ha vivido.

El allanamiento y agresión en su vivienda

La situación llegó a un punto crítico el 2 de octubre de 2022, cuando dos individuos, encapuchados y armados con un palo de madera, irrumpieron en la casa de Montesinos con la intención de darle un “escarmiento” por no ceder a la extorsión económica. Tras amordazar a su asistente, accedieron a la habitación donde se encontraba el diseñador, lo golpearon e inmovilizaron mientras registraban la casa en busca de joyas y dinero.

Afortunadamente, Montesinos pudo activar un botón de emergencia en su mesita de noche, lo que alertó a sus vecinos y obligó a los asaltantes a huir. “Fueron momentos muy duros, pero logré pedir ayuda a tiempo”, relató el diseñador, agradecido de haber salido ileso de lo que podría haber sido un episodio aún más grave.

Un largo proceso judicial y la satisfacción de la justicia

El caso ha sido investigado durante meses por las fuerzas de seguridad y los órganos judiciales, y finalmente ha quedado probado que Montesinos fue víctima de una estrategia de engaño y violencia. El abogado del diseñador, Andrés Zapata, destacó la profesionalidad con la que actuaron tanto la Policía como la Fiscalía, que desde el primer momento entendieron la magnitud de los hechos.

“Montesinos no tuvo ninguna posibilidad, fue presa de un plan laboriosamente diseñado”, explicó Zapata, quien agradeció la rapidez y eficacia con la que las autoridades trataron el caso.

Por su parte, el propio Montesinos, aunque aliviado, reconoció que el daño sufrido va más allá de lo económico. “No puedo recuperarme de todos los daños colaterales que me han causado, pero al menos se puede constatar que yo tenía razón y no mentía cuando relataba lo ocurrido”, subrayó el modisto, quien durante meses fue objeto de especulaciones y rumores.

El impacto de una extorsión fallida

El plan de extorsión comenzó cuando el menor, que había ocultado su verdadera edad, contactó con Montesinos el 2 de septiembre de 2022, mostrándose interesado en conocer al diseñador y halagando su aspecto físico. Tras intercambiar mensajes, Montesinos lo invitó a su casa con la excusa de ayudarle en una mudanza. Un día después, ambos mantuvieron un encuentro sexual que el menor grabó en secreto, para luego intentar chantajear al modisto exigiéndole un millón de euros a cambio de no difundir el vídeo.

Montesinos se negó a ceder al chantaje y, en lugar de pagar, decidió acudir a la Policía, lo que desencadenó la serie de eventos violentos que incluyeron el allanamiento de su casa y las agresiones físicas.

A pesar de los intentos de los extorsionadores por doblegarlo, Montesinos resistió y colaboró con las autoridades para desmantelar la trama. “Se trataba de personas que querían enriquecerse a mi costa“, concluyó el diseñador, quien ha lamentado profundamente la repercusión social y emocional que esta experiencia ha tenido sobre su vida.

Un capítulo cerrado, pero con heridas abiertas

Aunque la sentencia contra uno de los principales responsables ya ha sido dictada, queda pendiente el juicio contra el adulto que también participó en el intento de extorsión y robo. Montesinos espera que se haga justicia completamente, aunque reconoce que el impacto de estos hechos ha dejado una huella difícil de borrar.

Francis Montesinos, uno de los diseñadores más destacados de España desde los años 80, ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de sus allegados. “Este ha sido un golpe muy duro, pero me siento aliviado de que al menos la verdad haya salido a la luz”, concluyó.

¿Qué opinas de la sentencia y del caso de Francis Montesinos? ¿Crees que la justicia ha actuado de manera adecuada en este caso de extorsión?