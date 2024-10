Valencia noticias – Noticias de Valencia

En febrero de 1981, el pequeño pueblo de Fuentecén, en Burgos, se convirtió en el escenario de uno de los encuentros OVNI más peculiares y comentados de España. Un objeto volador, un extraño robot y marcas inexplicables en la tierra protagonizaron un suceso que, décadas después, sigue sin resolverse del todo.

La historia de Fuentecén es una de esas que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero que ocurrió en la realidad. El 12 de febrero de 1981, Luis Domínguez, dueño de un bar en este tranquilo pueblo de la Ribera del Duero, vivió junto a su familia un fenómeno que sigue siendo objeto de debate: un encuentro con un OVNI y su tripulante, un robot que supuestamente descendió de una nave extraterrestre. Aunque las pruebas fueron discutidas y algunos calificaron el incidente de montaje, nunca se logró desmentir por completo lo sucedido aquella noche.

El avistamiento: Luces en el cielo y un robot en la finca

Todo comenzó en la madrugada, cuando Luis Domínguez observó dos luces rojizas en el cielo que se movían de forma inusual. Al principio pensó que se trataba de las luces de un automóvil, pero pronto se dio cuenta de que no era algo terrenal. Las luces, según describió, giraban de manera extraña y descendieron en el campo cercano a su casa. Desde su ventana, Luis y su familia pudieron ver cómo un objeto volador no identificado (OVNI) se posaba suavemente en el suelo.

Lo que siguió fue aún más desconcertante: de la nave descendió una figura robótica que carecía de cabeza o brazos, pero que tenía patas y medía aproximadamente un metro cuarenta de altura. El robot se acercó a la casa, mientras los perros ladraban nerviosamente, y se quedó inmóvil cerca de la leñera. Aunque el robot no hizo ningún gesto agresivo, su presencia perturbó a la familia.

El enfrentamiento con el robot

Luis Domínguez, armado con una linterna y un cuchillo, decidió armarse de valor y salir al exterior para enfrentar la situación. Sin embargo, el robot, al percatarse de la presencia de Luis, retrocedió, subió de nuevo a la nave, y ambos, robot y platillo, desaparecieron en el cielo, emitiendo un sonido similar al de un cable de alta tensión. El encuentro había durado aproximadamente 20 minutos, lo suficiente para dejar una huella imborrable en la memoria de la familia.

Las huellas del encuentro: marcas en la tierra

El día después del avistamiento, el suceso corrió como la pólvora en el pueblo, y los vecinos comenzaron a especular sobre lo que realmente había sucedido. Luis, alentado por los parroquianos de su bar, contactó con el diario Pueblo, que cubrió la noticia en primicia y envió reporteros para investigar. Las muestras del terreno en el lugar donde había aterrizado el OVNI y donde el robot había estado parado mostraban marcas inexplicables. Según el informe del diario, la tierra estaba quemada de forma irregular y había tres huellas que formaban un triángulo equilátero de dos metros de lado.

El triángulo de quemaduras, según los testigos, podría haber sido causado por las patas del OVNI cuando la nave se posó a poca distancia del suelo. Estas marcas, que parecían ser causadas por una fuente de gran calor, fueron una de las principales evidencias que el diario Pueblo mostró al público, alimentando la especulación sobre el origen extraterrestre del fenómeno.

El análisis de las muestras: ¿energía nuclear?

El diario Pueblo, buscando respuestas, envió las muestras de tierra quemada a la Junta de Energía Nuclear para su análisis. Los resultados, aunque no concluyentes, descartaron la presencia de radiactividad, lo que dejó abierta la pregunta sobre el tipo de energía que podría haber causado las quemaduras en la tierra. Aunque se determinó que el objeto no había sido propulsado por energía nuclear, no se pudo explicar qué tipo de tecnología o fenómeno había dejado esas marcas tan peculiares.

A pesar de la falta de evidencia concluyente, las marcas en el terreno encajaban perfectamente con el relato de Luis Domínguez y su familia, lo que llevó a muchos a creer que realmente había habido un encuentro con una nave extraterrestre.

Detractores y defensores: una polémica sin fin

Como sucede con la mayoría de los avistamientos OVNI, el suceso de Fuentecén no estuvo exento de críticas. Mientras que algunos vecinos del pueblo apoyaban la versión de la familia Domínguez, otros argumentaban que todo había sido un montaje para atraer la atención y dar notoriedad al bar que regentaba Luis. Juan Marcos Gascón, uno de los detractores más conocidos, llevó a cabo su propia investigación y llegó a la conclusión de que no había habido tal encuentro extraterrestre, acusando a Luis de haber creado todo el incidente como un truco publicitario.

Sin embargo, los defensores de la historia señalaban las marcas físicas en el terreno y la falta de pruebas concretas para desacreditar completamente lo sucedido. Para muchos, el avistamiento seguía siendo una experiencia genuina y perturbadora.

La cobertura mediática: el impacto en España

El suceso de Fuentecén no solo impactó a los vecinos del pueblo, sino que también se convirtió en noticia a nivel nacional. El diario Pueblo trató la noticia con un enfoque serio, lo que le otorgó credibilidad. Aunque nunca se pudo probar si el OVNI y el robot eran reales o no, el caso permaneció en la memoria colectiva como uno de los encuentros en la tercera fase más comentados de la época.

El caso de Fuentecén entró en la larga lista de avistamientos OVNI en España, especialmente en los años 70 y 80, una época en la que estos fenómenos despertaron una enorme fascinación en el público y los medios. A pesar de las investigaciones, nunca se logró determinar qué fue exactamente lo que la familia Domínguez vio esa noche.

El misterio que persiste

A lo largo de los años, la historia de Fuentecén ha sido objeto de múltiples teorías, debates y programas de televisión. Programas como Cuarto Milenio, presentado por Iker Jiménez, han rescatado el caso para analizarlo desde una perspectiva moderna, explorando tanto las pruebas físicas como los testimonios de la época.

Aunque han pasado más de 40 años desde aquel extraño encuentro, el misterio sigue sin resolverse. ¿Fue realmente un encuentro con una nave extraterrestre y su tripulante robótico? ¿O todo fue una elaborada farsa? Lo que está claro es que, hasta el día de hoy, la historia de Fuentecén sigue fascinando a aquellos que buscan respuestas a los fenómenos inexplicables.

¿Qué piensas del misterioso avistamiento OVNI de Fuentecén? ¿Crees que fue real o un caso de confusión? ¿O tal vez un truco publicitario?