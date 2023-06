VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La feria gastronómica participó el pasado martes 22 de junio en la gala en la que se entregaron los galardones a los 50 mejores restaurantes del mundo.

Gastrónoma, la feria gastronómica de referencia del sector, tuvo una destacada participación en la gala de los 50 Best Restaurant 2023, que se celebró el pasado 22 de junio en el Palau de les Arts de València. En colaboración con la marca de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Molt de Gust, Gastrónoma presentó una experiencia culinaria única para todos los asistentes al evento.

Durante el evento, Gastrónoma trabajó junto a tres reconocidos chefs de la Comunidad Valenciana para presentar una selección de tapas elaboradas con productos de DOP (Denominación de Origen Protegida) o IGP (Indicación Geográfica Protegida), marca CV, Artesanos y Asociaciones de Productores.

Los chefs de los restaurantes La Sucursal (2 Sol Repsol) junto a los alumnos de la Escuela Veles e Vents, Lula (Sol Repsol) y Atalaya (Sol Repsol y 1*) prepararon un menú que representó a cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana.

Aurora Torres, chef del restaurante Lula sorprendió a los comensales con una combinación exquisita de quisquilla de Santa Pola, tomate de Mutxamel confitado y camarrojas de la Vega Baja. Por su parte, Alejandra Herrador, chef del restaurante Atalaya presentó una creación que cautivó a los comensales: flor de calabacín ecológico de Cabanes rellena de langostino de Vinaroz al ajillo, acompañada de una emulsión de Varona la Vella. Asimismo, la valenciana La Sucursal, presentó su versión del plato tradicional: el ‘Arròs Passejat’, el tradicional arroz que se llevaba al horno de los pueblos y que destaca por su éxito unánime entre quienes lo prueban.

Además, se degustaron cavas de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, cerezas IGP Montaña de Alicante, turrón de Xixona, horchata de la D.O. Xufa de Valencia, zumo de naranja de la IGP Cítrics de València, aguacates de la asociación de productores (ASOPROA), nísperos de D.O. Callosa y las delicias de pastelería y panadería artesana del Gremi de Forners, así como el tradicional tomate valenciano de temporada, proporcionando a los asistentes una pequeña muestra de los mejores productos de calidad de la Comunitat.

Mauro Colagreco, del restaurante Mirazur, prestó especial interés a las cerezas alicantinas. Joan Roca degustó todas las tapas y tomó zumo de naranja, además de los Cavas de Requena. Chefs como Ricardo Camanini, de Lido 84, junto a Edgar Nuñez, Sud 777, Diego Guerrero, Gastón Acurio, el equipo de Diverxo, junto a Dabiz Muñoz, así como el equipo de Disfrutar, junto a Andoni Luis Aduriz, destacaron lo delicioso que estaba el arròs passejat, elaborado con la variedad Sénia de la D.O. Valencia.

La participación de Gastrónoma en la gala de los 50 Best Restaurant 2023 tuvo lugar en el stand de Visit Valencia, una organización dedicada a promover el turismo en la región. Con esta colaboración se unieron fuerzas y se visibilizaron los productos de la Comunitat Valenciana en un evento muy potente a nivel internacional que reúne a los mejores chefs del mundo. Un evento al que no podía faltar Gastrónoma como la cita de referencia de todo el sector en el Mediterráneo. Una feria que ha contado en sus fogones con algunos de los mejores chefs del todo el mundo, entre los que destacan Disfrutar (#2 Best Restaurant), Diverxo (#3 Best Restaurant), Asador Etxabarri (#4 Best Restaurant), Quique Dacosta (#20 Best Restaurant), Elkano (#22 Best Restaurant), Aponiente (#64 Best Restaurant), #96 Ricard Camarena (#96 Best Restaurant). Gastrónoma volverá a celebrar una nueva edición en Feria Valencia del 12 al 14 de noviembre.