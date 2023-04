VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Teme que el PSPV haya cedido a las presiones de Compromís por la ampliación norte

Valencia, lunes 3 de abril de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha cuestionado la salida de Aurelio Martínez de la Autoridad Portuaria de Valencia a dos meses de las elecciones, y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el motivo haya sido “más político que funcional”. “No es un secreto para nadie que el Puerto de Valencia ha sido un foco de tensión entre PSPV y Compromís, especialmente por la ampliación norte. Mucho me temo que la salida de Aurelio Martínez haya estado motivada porque el PSPV ha cambiado de criterio”, ha indicado.

De este modo, Giner ha cuestionado: “Espero que este no sea un paso atrás del PSPV con las obras de ampliación norte del Puerto. Sabemos muy bien que Compromís está intentando a toda costa torpedear esa obra por meros motivos ideológicos y electoralistas, pero me decepcionaría mucho ver cómo el PSPV renuncia a proyectos clave para nuestra ciudad y nuestra región porque no sabe mantenerse firme en sus decisiones y prefiere moverse en la ambigüedad”, ha lamentado. “No tienen sentido de estado municipal”, ha apuntillado.

Así, ha recordado que la formación liberal ha pedido “en infinidad de ocasiones” los informes de los que habla Compromís para justificar su oposición de las obras de ampliación. “Siempre he dicho que, si alguien me demuestra el daño para las playas del sur, yo me posiciono de su parte. Sin embargo, a mí nadie me ha enseñado esos datos todavía”, ha lamentado.

Además, ha recordado que la verdadera obra de ampliación del puerto ya se hizo cuando se construyó el dique. “Si la obra no estuviera empezada, el debate sobre hacerlo en otro sitio tendría sentido. Pero ahora, con el dique ya hecho, lo que tenemos que hacer es terminar esas obras. No nos podemos quedar a medias y no podemos desaprovechar oportunidades por el sectarismo de unos pocos”, ha finalizado. “Y espero que el PSPV no haya caído en eso”.