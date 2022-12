· Recuerda que en 2021 el equipo de gobierno se negó a explorar opciones para instalar cajeros en Horno de Alcedo y La Punta

Valencia, lunes 5 de diciembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado “el abandono crónico” de las pedanías de Valencia, y ha anunciado que preguntará en el pleno de este mes de diciembre por el número de sucursales bancarias que todavía operan en los pueblos de la ciudad. “Valencia ha perdido más de 800 cajeros a lo largo de los últimos años. Es un problema que afecta a toda la ciudad y a todos los barrios, pero no podemos negar que la situación de las pedanías es especialmente vulnerable en este tipo de casos”, ha indicado al respecto.

“Por eso, queremos saber con exactitud cuántos cajeros siguen dando servicio de proximidad a los vecinos de estas zonas de Valencia”, ha explicado. Así, Giner ha recordado que, en el año 2019, la Generalitat Valenciana puso en marcha un programa para abrir nuevas sucursales en los lugares donde hubiera una importante carencia, incorporando algunas de las pedanías como por ejemplo Benifaraig, Casas de Bárcena, Borbotó y Poble Nou, así como El Saler y El Perellonet.

“Sin embargo, el programa sufrió importantes cambios y retrasos, por lo que el acuerdo no se publicó hasta 2021. Esto supone un problema muy grave porque en todo ese tiempo no se modificaron las zonas en las que era necesaria la instalación de una sucursal, y por lo tanto no se tuvo en cuenta la posibilidad de que las condiciones de los barrios pudieran haber cambiado o acusado nuevas necesidades. Por ejemplo, pedanías como Horno de Alcedo o La Punta no tenían sucursales en 2021 y no estaban incluidas en el programa”, ha detallado en este sentido.

Es por ello que, en febrero de 2021, la formación liberal llevó a comisión una moción para que el Ayuntamiento solicitara la inclusión de estas dos pedanías en el programa de la Generalitat. “Y, en caso de que fuera denegado, pedimos que fuera el propio consistorio quien garantizase la instalación de sucursales en estos dos barrios. Creemos que la situación es suficientemente grave como para que alguien se haga cargo de ella. Lo que no puede ser es que los vecinos del entorno se queden sin acceso físico a una entidad bancaria”, ha continuado Giner. “Sin embargo, nos la rechazaron”.

Así, el portavoz de la formación liberal preguntará en el pleno de este mes por la situación de las sucursales en las pedanías, para conocer cuál es el grado de implantación de los nuevos cajeros impulsados por la Generalitat y también para trazar un mapa actualizado de las nuevas necesidades que hayan podido surgir en los últimos años. “No podemos permitir que las pedanías se queden totalmente aisladas de servicios básicos, como por ejemplo el acceso a un cajero. Si queremos evitar la despoblación y dar un servicio digno a los vecinos, lo primero que tenemos que hacer es garantizar el bienestar”, ha concluido.