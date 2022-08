· Valencia es la tercera ciudad de España en incremento de los delitos entre enero y junio de 2022, y la segunda en delitos por cada 100.00o habitantes

Valencia, viernes 12 de agosto de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado que Valencia está “muy por encima de la media provincial, autonómica y estatal en cuanto al incremento de los delitos”. Así se desprende de los datos trimestrales que hace públicos el Ministerio del Interior, y que en este caso comprenden los meses de enero a junio de 2022. “Valencia es la tercera ciudad de España en la que más aumenta el número de delitos. Un 31%, lo que queda muy encima del 25% de la provincia de Valencia, del 24% de la Comunidad Valenciana, y del 25% en el conjunto de todo el Estado”, ha indicado al respecto.

“Tan solo nos pasan por delante, en este caso, Barcelona y Sevilla. Aun así, llama la atención que Valencia tenga un incremento de la criminalidad superior a la de Madrid, que se sitúa con el 28%. Y ya no hablemos de otras ciudades como por ejemplo Zaragoza, que tiene un 23%. En definitiva, esto no hace más que ahondar en nuestras quejas sobre la falta de seguridad y de efectivos de Policía Local en las calles, que hacen que los ciudadanos no puedan sentirse tan seguros como deberían en su vida cotidiana”, ha lamentado.

Además, el portavoz de la formación liberal ha explicado que, en cuanto al número de delitos por cada 100.000 habitantes, Valencia ocupa la segunda posición, tan solo por detrás de la Barcelona de Ada Colau. “Valencia sigue encabezando las tablas de criminalidad del Estado español, con una tasa de 3.800 delitos por cada 100.000 habitantes. Solo Barcelona le queda por encima”, ha lamentado en este sentido. “Madrid se queda de nuevo por debajo con 3.600, mientras que Bilbao baja a 3.200 y Zaragoza a 1.900”, ha indicado como ejemplo.

Por lo que respecta a la tipología de los delitos, Giner ha expuesto: “Volvemos a la sangrante falta de efectivos en las calles, porque vemos que los delitos que más aumentan son los que se podrían evitar con mayor facilidad si este Ayuntamiento hubiera hecho los deberes como toca: los hurtos se disparan un 44,7%, los robos con violencia e intimidación un 56%, y las sustracciones de vehículos un llamativo 73%. Todo ello en comparación con el mismo periodo del año anterior”, ha señalado. “¿Cómo es eso posible?”, se ha cuestionado.

“Tanto el alcalde como el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, niegan sistemáticamente la inseguridad en la ciudad de Valencia. Son precisamente estas actitudes negacionistas las que nos han llevado a esta situación, que no podemos tolerar ni un segundo más. Desde Ciudadanos pedimos soluciones inmediatas, que pasan por redistribuir la plantilla de la Policía Local en las zonas más conflictivas, garantizar la vigilancia especialmente durante la tarde y la noche, potencial el 092 y, por supuesto, la Policía de Barrio, que ahora mismo tiene menos agentes que nunca. Y, por supuesto, aumentar la plantilla de agentes municipales para que llegue a la marca que cabría esperar de una ciudad como Valencia”, ha finalizado.