· Recuerda que la comisión de asentamientos fue una propuesta de la formación liberal en febrero de 2021, y que el equipo de gobierno “la había ignorado desde entonces”

Valencia, lunes 30 de enero de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado que el equipo de gobierno “solo se preocupe por las personas sin hogar a las puertas de la campaña electoral”. En este sentido, ha criticado las últimas promesas de la concejala Isabel Lozano: “Se ha intentado colgar la medalla de crear la comisión de asentamientos cuando esa es una propuesta que hicimos nosotros en febrero de 2021, y desde entonces llevaban ignorando el acuerdo”, ha aseverado.

En este sentido, ha detallado que la comisión de asentamientos fue una propuesta de la formación liberal en el Consejo Social. Una iniciativa que fue aprobada pero que luego nunca se puso en marcha “o bien por la desidia o bien por el desinterés de este equipo de gobierno”, ha censurado. Así, Giner ha explicado que el consejo tan solo se reúne cada seis meses “por lo que cada vez que no se ha puesto en marcha la comisión de asentamientos, es una oportunidad perdida muy grave”, ha indicado.

“Estamos hablando de muchas personas que viven en los asentamientos, y de los que este equipo de gobierno no ha preocupado en absoluto hasta ahora”, ha apuntillado al respecto. Por su parte, el concejal de la formación liberal, Javier Copoví, ha recordado que esta comisión ha estado “gafada desde el principio”.

“La pedimos en febrero de 2021, y en la segunda reunión del Consejo Social que tuvo lugar a finales de ese mismo año no se incluyó. Luego vimos que, por fin, la incluían en el orden del día de la comisión de junio de 2022. ¿Y qué es lo que pasó? Que desapareció de repente y sin dar ninguna explicación”, ha indicado el concejal Copoví.

“Ahora llegamos a enero de 2023 y agradecemos que por fin se ponga en marcha nuestra iniciativa, que es más que necesaria, pero no nos quedan ningunas ganas de celebrar nada. No cuando podríamos estar mejorando la vida de las personas en situación de chabolismo desde 2021 y no lo hemos hecho porque este equipo de gobierno no ha sido capaz de poner en marcha la comisión”, ha criticado al respecto el edil.

Aumento de las cifras de chabolismo

En este sentido, el portavoz de la formación liberal, Fernando Giner, ha recordado que las cifras de personas que los asentamientos chabolistas “han crecido un 48% con respecto al año anterior”. “Los datos son muy claros, por mucho que el gobierno más social de la historia se avergüence de ellos y busque diferentes maneras de confundirlos. En marzo de 2021 había 28 asentamientos, y en mayo de 2022, eran 42”, ha detallado.

“En cuanto a personas viviendo en esta situación, en 2021 la cifra era de 529. En 2022, de 815. Estos son los registros. A partir de ahí que el equipo de gobierno haga revisión de conciencia”, ha aseverado Giner. Además, ha incidido en que el problema del chabolismo “va al alza” especialmente en los barrios del casco urbano, donde se han registrado casos muy alarmantes.

“Por ejemplo, justo al lado de Fernando el Católico los vecinos denunciaron un asentamiento de 10 personas, mientras que en Velluters ya llevan 47 denuncias”, ha explicado. “Porque recordemos que las principales víctimas son las personas que se ven obligadas a vivir en la calle, pero su situación también tiene impacto en la vida diaria de los vecinos”, ha incidido.

Además, ha puesto otros ejemplos como el asentamiento de Cruz Cubierta, que ha generado importantes tensiones con los vecinos, o la situación de La Punta, el barrio con más asentamientos de la ciudad de Valencia. “7 asentamientos en los que ahora mismo hay 143 personas infraviviendo. ¿y le quedan ganas a este gobierno de salir sacando pecho?”, ha cuestionado.

Además, Giner ha recordado que a las más de 800 personas en situación de chabolismo hay que añadir las más de 700 que duermen en la calle y las más de 1.200 que están en situación de infravivienda. “En total, en Valencia hay más de 2.800 personas sin hogar, todo ello en plena ola de frio, para la que este Ayuntamiento tan solo ofrece poco más de 700 plazas de cobijo”, ha finalizado.