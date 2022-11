· El portavoz liberal ha denunciado que en 2021 murieron 58 personas en la calle. Y 60 hasta octubre de 2022

Valencia, sábado 19 de noviembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado la muerte de una persona sintecho en Valencia durante la noche del pasado viernes. Así, ha criticado que el Ayuntamiento todavía no ha activado la campaña de frío, que consiste en la apertura de un albergue con 18 plazas para las personas que no se pueden refugiar en ningún otro sitio.

«Este es el gobierno que venía a rescatar personas», ha denunciado. «No entendemos por qué el gobierno de Ribó no se toma más en serio la situación de las personas sintecho en esta ciudad. Y, sobre todo, no entendemos por qué no se había activado el protocolo cuando todas las noticias apuntaban a una bajada de las temperaturas esta semana», ha continuado. «Todas las personas merecen dignidad y derechos, y no pienso tolerar este maltrato a los colectivos más vulnerables. Exijo una explicación de por qué no se habían puesto en marcha los protocolos de actuación».

Del mismo modo, Giner ha indicado que esta no es una situación puntual. «Lamentablemente, esta no es la primera vez que sucede algo así. Muy al contrario, son muchas las víctimas que tenemos que lamentar en nuestras calles. En el año 2021, murieron 58 sintecho en Valencia. Y en 2022, hasta octubre, han sido 60. 61 con este nuevo caso. Y eso que ni siquiera ha empezado la temporada de frío. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Ribó para prevenir esto? ¿Qué alternativas está dando? Las cifras son lo suficientemente importantes como para tomar cartas en el asunto. La situación es insostenible», ha aseverado.

Y, en este mismo sentido, Giner ha añadido: «Y el problema no se queda solo en el protocolo de olas de frío. Es que además todos sabemos que la situación de la vivienda en Valencia no es la que nos merecemos. Ahora mismo tenemos casi 3.000 personas viviendo en la calle o en situación de infravivienda. Es decir, sin tener cubiertas las necesidades más básicas de luz y agua. ¿Y cuál es la respuesta de este gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo respondo: poco. En materia de vivienda social, orientada a los colectivos más vulnerables, ahora mismo solo tenemos 167. 167 para casi 3.000 personas sin un hogar digno», ha concluido.