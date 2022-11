· Los vendedores exigen que el Ayuntamiento acelere el proceso de reapertura de paradas y denuncian “el daño” que les han provocado las restricciones de tráfico

Valencia, sábado 19 de noviembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado el “absoluto estado de abandono” en el que se encuentra el mercado municipal de Mossen Sorell. “Los vendedores están preocupados, y con razón. Casi la mitad de las paradas están cerradas desde primavera, y el gobierno de Ribó no ha sido capaz de darles una solución decente”, ha indicado al respecto. Así, ha explicado que 5 de los 11 puestos de venta están cerrados, y que los vendedores están preocupados por la “imagen de dejadez” que dan las persianas cerradas.

“Aunque lo peor es la respuesta del Ayuntamiento, que les ha dicho que el proceso de reapertura de las paradas se puede alargar un año sin problemas”, ha censurado en este sentido Giner. Además, el portavoz de la formación liberal ha explicado que otra de las preocupaciones de los vendedores es el estatus y la publicidad del mercado. “Para empezar, no tienen un cartel que les identifique como mercado municipal. Esto quiere decir que, si no lo conoces, es posible que no entres”, ha lamentado.

“Por el contrario, sí que les han colgado un cartel de ‘pobresa zero’. Una lucha que nos parece muy justa, pero a lo mejor no está en el lugar ade”uado», ha explicado. Así, ha detallado que muchas personas han entrado al mercado al confundirlo con una asociación o entidad de caridad. “Pensamos que el cartel que ahora mismo tiene más prioridad es que el que identifica a Mossen Sorell como mercado. Así que, exijo al gobierno de Ribó que lo coloque ya mismo”, ha aseverado.

Con todo ello, Giner ha recordado que el mercado de Mossen Sorell es un edifico protegido “que merece todo el respeto y promoción por parte de las administraciones públicas, algo que no se cumple desde el momento en el que ni siquiera les dan señalización ni identificación como mercado”, ha continuado. “Y no solo eso, sino que además tampoco lo publicitan como punto turístico. Cuando, nuevamente, se trata de un edificio histórico y protegido del centro de Valencia”, ha denunciado.

Así, Giner ha exigido más mantenimiento y promoción para el mercado, al tiempo que ha denunciado los problemas de movilidad que afectan al centro y, por lo tanto, también a Mossen Sorell. “La APR nos ha hecho muchísimo daño”, ha alertado uno de los vendedores. “Y no solo eso, sino que además ahora también les han puesto zona verde”, ha lamentado Giner. “Esto quiere decir que algunos de ellos se han tenido que tragar, además, multas por haberse descuidado unos minutos y haber dejado sus vehículos aparcados fuera de hora. A pesar de que todos ellos cuentan con permisos vigentes para circular”.

Y, con respecto a los permisos, los vendedores también han lamentado que ha tenido impacto considerable en los consumidores. “Obviamente, no han podido tramitar permisos para todos sus clientes, y eso ha tenido un impacto en el negocio”, ha transmitido Giner. “Además, lamentan que nadie les haya dado una solución alternativa”, ha finalizado.

Así, Giner ha exigido “más sensibilidad” con los mercados municipales de la ciudad de Valencia. “Si queremos potenciar una ciudad abierta y el comercio de proximidad, no se me ocurre un lugar mejor por el que empezar”, ha aseverado.