· La formación liberal llevará a comisión una moción para proteger las naves y cambiar el uso del suelo de residencial a dotacional

Valencia, domingo 25 de septiembre de 2022. El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia llevará a la próxima comisión de Urbanismo una moción para pedir la protección de las naves de la calle Guala, en el barrio de la Zaidía. Y, del mismo modo, también propondrá cambiar el uso del suelo de residencial a dotacional, en un intento de frenar el desarrollo del marcohotel que ha puesto a los vecinos en alerta por las molestias que podría causar.

“Los vecinos ya nos han dicho que no hay suficientes dotaciones públicas en el barrio. Por eso, pensamos que las naves de la calle Guala son una oportunidad perfecta para poner en marcha proyectos como un centro de día para personas mayores, consultorios médicos, o lo que requieran las personas que viven en el entorno”, ha indicado el portavoz de la formación liberal, Fernando Giner.

Así, ha explicado que una de las propuestas de acuerdo de la moción consiste el proteger las naves para que no sean destruidas. “Lo que no entendemos es por qué este Ayuntamiento todavía no ha protegido un conjunto arquitectónico que es anterior a los años 30, y que sabemos que alberga en su interior retablos que podrían tener un alto valor patrimonial”, ha señalado al respecto. “Lo que tiene que hacer este gobierno es proteger esas naves, restaurarlas y devolvérselas a los vecinos”, ha indicado.

Y, del mismo modo, Giner también ha explicado que la formación liberal pedirá la recalificación del suelo para que pase de ser primordialmente residencial a dotacional. “Un parche que se tiene que hacer a posteriori porque este equipo de gobierno, que se dice a sí mismo ‘el más social de la historia’, no se ha preocupado antes por ofrecer unos servicios públicos mínimos al barrio de la Zaidía. A lo mejor, si hubieran tenido un poco más de previsión con la falta de dotaciones para el barrio, el complejo ya podría estar funcionando como tal y nadie se estaría planteando construir un hotel allí”, ha señalado.

Además, el portavoz de la formación liberal ha indicado que ahora habrá que buscar alguna fórmula para compensar a la empresa interesada en construir, por las pérdidas que le pueda generar la paralización del proyecto. “De nuevo, si este gobierno hubiera previsto mejor las cosas y, como mínimo se hubiera dignado a proteger las naves, nada de esto estaría sucediendo”, ha finalizado al respecto.