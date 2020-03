Guía de las ayudas para hacer frente al coronavirus

La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas económicas para intentar paliar los efectos del coronavirus que ha dejado más de 2.600 muertos en España. El Ejecutivo ya aprobó un real decreto-ley para hacer frente al impacto económico y ofrece ayudas a parados, autónomos y pymes.

Alquileres

El Gobierno no ha suspendido los alquileres porque algunos propietarios dejarían de percibir un ingreso necesario para su economía doméstica pero no descarta medidas en este sentido. La secretaria de Estado de Transportes ha anunciado que “ni las estaciones ni los aeropuertos cobrarán el alquiler a los locales comerciales que no puedan prestar el servicio”.