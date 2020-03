SPPLB, “A la Policía Local de València se le dan ordenes imposibles de cumplir”

Desde el SPPLB queremos dejar constancia y denunciar públicamente la ineficacia en la gestión municipal del Ayuntamiento de València respecto a la Policía Local en cuanto a material y uniformidad.

La llegada de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, está produciendo situaciones excepcionales que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad y estamos viendo como ciertos servicios son esenciales para el conjunto de la ciudadanía, remarcándose éstos más si cabe con la entrada en vigor del estado de alarma.

Entre otros servicios esenciales, la seguridad se está demostrando ser fundamental. Los policías deben seguir en la calle velando por todos/as, por muy difíciles que se pongan las cosas. En la ciudad de València, este servicio repercute directamente y en gran medida sobre el Cuerpo de Policía Local.

Por desgracia, la irrupción del Covid-19 en nuestra sociedad está causando estragos sobre la salud de las personas y colapsando el sistema sanitario; pero, además, también está dejando al descubierto las vergüenzas de la gestión municipal con su Policía Local, con la Policía de todos los ciudadanos de València.

Así, nos encontramos con la circunstancia de que se llegó a dar la orden por la Jefatura del Cuerpo para dejar de usar los chalecos de protección compartidos, porque éstos pueden ser un foco de contagio del virus, habiendo una gran cantidad de efectivos policiales en la calle que no tienen asignado chaleco personal; cuando desde el SPPLB llevamos varios años reclamando a la Delegación de Policía que se ponga fin a esta situación y que cada policía tenga su chaleco de forma individual.

Por otro lado, el SPPLB viene denunciando desde ya hace demasiado tiempo la falta de uniformidad de la plantilla. Pues bien, ahora nos encontramos con recomendaciones de lavar la ropa de trabajo diariamente y a alta temperatura para desinfectarla, cuando la mayoría del personal sólo tiene un pantalón, una cazadora y un par de polos para trabajar; prendas que, en muchos casos, ya se encuentran deterioradas por su uso. Esta situación provoca que no se puedan seguir las recomendaciones de forma adecuada, con la exposición al riesgo que ello supone.

Ayer mismo, ha sido publicada una Orden del Cuerpo por parte de la Jefatura de Policía Local donde se estable claramente la obligación de todos los miembros de la plantilla de tener en su taquilla una segunda uniformidad, para poder cambiarse en caso de atener algún servicio con alguna persona con síntomas de coronavirus.

Una orden imposible de cumplir , después que la mala gestión municipal haya dejado perder los presupuestos de los años 2018 y 2019, sin ejecutar los mismos, y que la ropa que hace ya más de dos años tenía que haber llegado aún esté sin repartir.

¡La mayoría de policías no tenemos un segundo uniforme!, ¡la mayoría de policías sólo tenemos un pantalón ya desgastado y dos polos desde el año 2017 para prestar servicio de normal!, ¡no podemos estar lavando los uniformes cada día porque no tenemos más!, ¡sólo tenemos una chaqueta y algunos ni eso!, ¡el calzado sólo se cambia cuando se rompe y a veces ni así!

Que a nadie le extrañe, y menos aún a la Jefatura y a los responsables políticos de la Policía Local de València, como conocedores de primera mano de la falta de uniformidad, que en próximas fechas veamos a policías en pantalones vaqueros o con chándal por falta de uniformes. De hecho, a día de hoy, debajo de la única chaqueta que cada policía posee, ya muchos visten ropa de casa por falta de polos.

Además, el reflejo de esta continua gestión deficiente con la Policía Local, se ha visto aún más acentuada por la actual crisis sanitaria. El pasado 25 de febrero el SPPLB ya solicitó por escrito al responsable del área de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València que se adquirieran mascarillas y geles desinfectantes para las plantillas de Policía Local y de Bomberos, dos colectivos que no paran ni pararan su actividad de servicio a la ciudadanía. Incomprensiblemente, en el momento de decretarse el estado de alarma el 14 de marzo, dieciocho días después, no había ni geles ni mascarillas; provocando que los/as policías estuvieran en la calle trabajando expuestos a contagio sin ninguna medida de protección. O alguien no se tomó en serio el riesgo que suponía el Covid-19, o alguien no cumplió con sus obligaciones de gestión municipal.

Esta situación, como ya venimos denunciando de forma constante desde el SPPLB los últimos años, es totalmente insostenible y, ahora, la crisis sanitaria del Covid-19 que está golpeando con fuerza a nuestra sociedad, deja al descubierto las vergüenzas de la gestión que de forma irresponsable están sufriendo inmerecidamente los policías locales de València en material y en uniformidad.





