Ideas para reformar tu baño

y por ende la calidad de vida dentro de la misma, cómodas, para que sean más llamativas, acogedoras y bonitas. Porque no hay nada mejor que llegar a casa después de un largo día de trabajo y que te sientas a gusto con lo que ves. . Propósito de Año Nuevo: sentirte a gusto con tu baño.

Y el baño es uno de esos lugares que siempre deben tener el equilibrio y la pulcritud necesarios en cada uno de sus detalles, para que nos podamos sentir cómodos cuando nos relajamos en él desde las baldosas para baño hasta la ducha.

En el baño, además de hacer que todo funcione y cumpla su misión, hay que buscar la parte más sensorial, aquella que te traslada a un lugar especial y permite tanto la higiene física como mental. Al cambiar su imagen y actualizar su equipamiento lograrás convertirlo en un espacio a la altura, decorativamente hablando, del salón o el dormitorio.

Venta de azulejos online

Diferentes estilos de baño

Para cambiar nuestro baño podemos utilizar diferentes estilos como el más clásico ,que por lo general contiene revestimientos en tonalidades oscuras y piezas sanitarias en colores claros, tipo QUINTESSENCE o VINTAGE de Tilefly, recomendado en las tiendas de venta de azulejos online . Una combinación bastante sobria para aquellos más conservadores. Sin embargo, si quieres arriesgarte un poco, puedes incluir piezas sanitarias que van suspendidas en la pared.

Sueñas desde hace tiempo con una ducha confortable, con un gran rociador y un plato de ducha extraplano y antideslizante. Quizá imaginas tu nuevo cuarto de baño con detalles en color negro(grifería, mampara y accesorios) o en mármol, tan de tendencia. Esto podría adaptarse a un estilo más moderno, con azulejos y suelos DANCE de Tilefly, diseñado para personas audaces a las que les encanta estar rodeados de moda, estilo y elegancia. No hay nada mejor para ellos que un estilo moderno, porque este te brindará espacios sofisticados, gracias a la combinación perfecta de la innovación y originalidad en cada una de sus piezas.

O estilo contemporáneo, como el PLUS de Tilefly centrándonos en las curvas o ángulos suaves, grandes baldosas, muebles suspendidos. Sobre todo, atrévete con materiales que generalmente no se encuentran en un baño como el cemento pulido o paredes cubiertas con madera.No dudes en elegir nuevas formas como una bañera independiente , lavabo de pedestal estilo tótem, las bombillas con filamentos visibles y un radiador toallero de pared con forma original. En cuanto a la decoración, opta por el blanco.

Da el protagonismo ‘deco’ que merece con un estilo natural tipo MCKINLEY. Aprovecha para ampliar el espacio para guardar con soluciones ingeniosas, como los armaritos abiertos , baldas o estantes. Puedes ponerlos a juego o hacer que contrasten, para que acaparen las miradas. Este estilo suele ser muy elegante y se caracteriza por integrar materiales de origen natural, como la madera y la piedra. Dando origen a un espacio cálido y confortable.

Puedes buscar estilos internacionales como el cuarto de baño de estilo japonés es el estilo a elegir si buscas una atmósfera armoniosa, relajada y exótica. Éste se basa en el principio de la gran simplicidad.En la lista de imprescindibles: flores de cerezo, paneles japoneses elegantemente decorados, elementos recordando la geometría y las formas del origami. O de estilo marroquí que pone en valor determinados materiales y los códigos visuales de medio oriente. Entre ellos: la madera trabajada y tallada con grafismos y dibujos de vivos colores, en paneles o espejos, y mosaicos. La bañera es la pieza central del baño, encastrada en el suelo como en los hammam o palacetes árabes.Los balos de estilo italiano conquistan a los aficionados a la relajación y las duchas XXL. Este baño, exige ante todo la presencia de una ducha a la italiana. Se trata de una ducha de grandes dimensiones, con plato de ducha enrasado al nivel del suelo, totalmente alicatada, ofreciendo un espacio amplio. Puedes incorporar un cabezal de ducha en el techo con efecto lluvia.

Si todavía no lo tienes en el baño, no sabes lo que te pierdes, ya que son decorativos, prácticos y ofrecen sitio extra para colgar o guardar cosas. Además, aunque no te lo creas, se instalan fácilmente: los eléctricos, por ejemplo, solo necesitan enchufarse. Pi&no de Antrax It (antrax.it) se integra a la perfección en baños de estilo moderno. Disponible en dos alturas y más de 200 colores, tiene también en cuenta el consumo, con un buen rendimiento térmico.

Un factor importante dentro del cuarto de baño es el orden siempre te hace la vida más cómoda y te ayuda a tener otra perspectiva, especialmente por la mañana cuando todavía estás lenta de reflejos.Todo tiene que tener su lugar y ser más fácil localizar , despeja la encimera de todo tipo de botes y accesorios. Puedes cambiar tus toallas de toda la vida por otras más especiales, poner una jabonera y un portacepillo con un aire boho, sustituir el típico colgador por una escalera, convertir el cuarto de baño en un verdadero vergel… Todo suma y ayuda a personalizar y dar estilo.

