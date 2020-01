La revolución digital de las profesiones libres en Valencia

Un gran porcentaje de Pymes o pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana expandirán sus negocios por España durante este año. Algunas investigaciones han demostrado que un gran número de pequeños empresarios planea expandirse en Valencia este año y un 84% de ellos considera que sus negocios son sustentables y rentables.

El aumento del reconocimiento de Valencia como ciudad a nivel internacional fomenta que mucha gente decida venirse a vivir a Valencia. Este incremento de gente ligado a la subida de la demanda en alquileres y compra de viviendas hace que profesiones como cerrajeros, fontaneros y electricistas estén en auge. En Valencia ya hay profesionales SEO que podrán posicionar todos estos negocios en Google.

Contratar un consultor SEO ayudará a optimizar el posicionamiento de la página y si pensamos en el precio del posicionamiento web, no es nada, si esto conlleva llegar al ansiado top en los resultados de Google, las SERP. El proyecto online fracasará si no se cuenta con una buena estrategia de posicionamiento web SEO. El éxito de una Pyme dependerá de la acción conjunta entre los departamentos de Marketing y de la web para conseguir canalizar tráfico.

Desde los últimos cinco años, gracias a este tipo de posicionamiento web y la visibilidad que esto da en Google, las empresas no han tenido que invertir en ningún otro canal de marketing digital para conseguir clientes.Y aunque no se conoce con exactitud la fórmula o algoritmo de Google para ordenar los resultados de las SERP, no existe una receta mágica que nos indique, paso por paso, cómo aparecer en las mejores posiciones. Sin embargo, la experiencia muestra unas pistas claras sobre cómo lograr el posicionamiento natural de nuestro blog o web y sus diferentes artículos.

Si hablamos de las páginas web , solamente un 5% consiguen alcanzar la primera pagina de Google, un 20% se encuentran a partir de la segunda página y un 75% no aparecerán en las 10 primeras páginas de Google. En la inmensa mayoría de los casos los que consiguen llegar a primera página y mantenerse es porque han apostado por contratar un profesional SEO para posicionar la web de su empresa, que les aconseja a crear el mejor contenido posible. Que sea original, de calidad, actualizado frecuentemente y con valor añadido para el usuario.

Además es importante cuidar la navegabilidad de nuestro site. Esto significa tener una web que ofrezca una gran experiencia de navegación al usuario, que sea rápida, que tenga unos menús claros donde sea fácil buscar cualquier información, óptimamente estructurada y adaptada a los dispositivos móviles.

Y a poner en marcha una buena estrategia de linkbuilding. Es decir, colocar enlaces internos a otras partes de nuestro blog y también externos. Se trata de conseguir que nos citen web de calidad y con autoridad para Google.

