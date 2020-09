Iker Jiménez ha regresado a Cuatro con el primer especial de ‘Cuarto Milenio’ tras el cierre del espacio televisivo en marzo ante la pandemia por coronavirus. Tras tratar todo lo relacionado con el virus desde finales de enero, primero en televisión y luego en Youtube, el periodista ha sido uno de los que más se ha involucrado en la enfermedad que sigue acabando con la vida de personas en todo el mundo.

Nada más empezar la emisión en el segundo canal de Mediaset España este domingo 6 de septiembre y, dirigiéndose a los espectadores, ha desvelado por qué ha ido tan lejos en este asunto y por qué tenía tanta informació al respecto: “Al final resulta que sin ningún plan previsto nos hemos visto en una película. Uno puede ser héroe o puede ser villano y, seguramente, pueda ser las dos cosas para un montón de personas. Me ha tocado un poco esa función y les voy a decir por qué”.

“¿Cómo va a ser fácil hablar con científicos rigurosos, haciendo periodismo y luego contar una cosa de misterio que causa mucho sarpullido? ¿Saben lo que he aprendido? Que es normal que muchos tengan esa reacción porque nuestro programa no se parece a ninguno del mundo, pero ustedes están ahí. Seremos criticados, alabados… lo que nos importa es darles información que les sirva”, anunciaba el comunicador.© Proporcionado por El Confidencial Plató de ‘Cuarto milenio’. (Mediaset España)Plató de ‘Cuarto milenio’. (Mediaset España)

Antes de dar con la clave, Jiménez seguía argumentando por qué cree que ha sido tan criticado: “Es normal que a finales de enero, a primeros de febrero, muchos no nos creyeran porque éramos una nave a contracorriente. Lo que sí podemos decir en septiembre de 2020 es que no nos pueden decir a nosotros que hayamos dicho otra cosa. Nosotros no nos hemos cambiado la chaqueta, no hemos dicho A y luego B, nosotros no llamamos a Diego y luego decimos ‘digo’, no”.

Trabajaban en otra investigación médica

“Su amigo Iker Jiménez y su equipo estaban enfrascados en la investigación de otro tema médico en España. Eso nos hizo contactar con decenas de profesionales a los que seguramente sin esa investigación que todavía no ha visto la luz, no hubiéramos accedido. ¿Qué ocurrió? Que ya a final de enero y, sobre todo a principios de febrero, cuando todavía no se sabía lo de Italia, las diferentes informaciones me llegaban a mí, a mi casa, diciendo ‘Iker, prepara a la gente porque esto viene’. Y cuando son nueve u once doctores diferentes y que alguno no se conoce entre sí, uno tiene dos motivaciones en la vida. O le haces caso a tus fuentes y sales aquí, o te pliegas y te ríes de las mascarillas, dices que solo es una gripe y que solo habrá dos o tres casos. Si todo el mundo lo dice, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Ah, el del misterio y por eso no te vamos a creer… bueno, esta es la realidad de hoy”, desvela Jiménez.

De esta forma el presentador de televisión desvela esta incógnita: “¿Saben lo que les quiero decir? Que aunque toquemos misterios, seamos tan heterodoxos y nos fascinen un montón de cosas, nosotros tenemos un compromiso único, que son ustedes. Los que han creído en este programa desde hace 15 años. Sé que muchos nos van a abandonar porque creen que Iker debe estar en el bando de la conspiración, de ‘nos han engañado’ o decir que el virus no existe. Para mí hubiera sido más cómodo hacer un programa más conspiranoico, del misterio… y les aseguro que eso triunfa enormemente”.

“¿Pero saben lo que pasa? No solo he tenido he tenido el tema del coronavirus muy cerca, sino que vi las pruebas. Profesionales independientes, diferentes, me fueron informando y todo se iba cumpliendo. ¿Saben lo que hice? Llamé a mis amigos, llamé a las personas cercanas, llamé a los directivos de esta casa, compañeros de otras casas… y les dije lo que yo veía impensable. Y luego, ahí está la historia. Aquí no hay agenda y la muestra es que nosotros éramos los que esparcian el miedo, el alarmismo…”, es la forma en la que responde a una de las dudas que lleva generando estos meses sobre su cuestionado trabajo sobre la enfermedad.