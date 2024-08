Montanejos, Castellón – La velada del 17 de agosto de 2024 fue un viaje por las emociones más profundas del alma humana, magistralmente guiado por la soprano internacional Ilona Mataradze, conocida como La Musa de la Ópera, en el recital de ópera “Heroínas Románticas”. En los jardines de la histórica Villa Purificación, rodeados por la belleza de la naturaleza y bajo un cielo estrellado, el público quedó cautivado por la interpretación sublime de Mataradze, acompañada al piano por el talentoso Giorgio Celenza. Juntos, ofrecieron un homenaje inolvidable a las heroínas más icónicas del repertorio operístico, dejando una huella indeleble en los corazones de todos los presentes.

*Ilona Mataradze: *La Musa de la Ópera y el Alma del Recital**

Ilona Mataradze, conocida por su voz aterciopelada y su impresionante capacidad para transmitir emoción, fue el alma del recital. Con un repertorio cuidadosamente seleccionado, Mataradze llevó al público a un viaje a través de las complejas y apasionadas vidas de heroínas como Tatiana de “Eugene Onegin” de Tchaikovsky, Desdemona de “Otello” de Verdi, Thäis de “Thaïs” de Massenet, y las eternas Cio-Cio San y Mimì de “Madame Butterfly” y “La Bohème” de Puccini.

En una entrevista previa al recital, La Musa de la Ópera compartió su profunda conexión con el tema del evento: “Las heroínas románticas de la ópera son personajes fascinantes que han sido una fuente inagotable de inspiración para mí. Cada una de ellas tiene una historia única que contar, llena de amor, sacrificio, desesperación y esperanza. A través de este recital, quise rendir homenaje a estas mujeres extraordinarias y ofrecer al público una experiencia que no solo escuchara, sino que sintiera cada emoción junto conmigo”.

El talento de Ilona Mataradze ha sido reconocido a nivel internacional, desde su formación en Moscú hasta su perfeccionamiento bajo la tutela de Plácido Domingo en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Durante el recital, su voz no solo demostró una técnica impecable, sino también una expresividad que dejó al público sin aliento. Cada nota, cada frase fue interpretada con una intensidad y una pasión que solo una artista de su calibre puede alcanzar.

“La música es una forma de comunicación que va más allá de las palabras”, declaró Mataradze tras su emotiva interpretación de la escena de Desdemona. “Cuando estoy en el escenario, no solo quiero cantar, quiero contar una historia. Quiero que el público sienta lo que yo siento, que viva cada momento como si fuera propio. Esa es la verdadera magia de la ópera”.

A lo largo de la noche, el público quedó fascinado por la capacidad de La Musa de la Ópera para dar vida a cada personaje. Desde la inocente Tatiana escribiendo una carta de amor en “Eugene Onegin” hasta la trágica Butterfly esperando el regreso de su amado en “Madame Butterfly”, la soprano mostró una versatilidad asombrosa, pasando de la esperanza al desespero, del amor a la pérdida, con una naturalidad que reflejó su profundo entendimiento de cada personaje.

El pianista Giorgio Celenza, quien acompañó a Mataradze con un talento igualmente destacable, destacó la conexión especial que tienen en el escenario: “Trabajar con Ilona es siempre una experiencia enriquecedora. Ella tiene una capacidad única para transmitir emociones a través de su voz y su interpretación. Es un placer acompañarla y ser parte de esta maravillosa expresión artística”.

El evento no solo fue una exhibición de talento musical, sino también un punto de encuentro para numerosas personalidades y amantes de la ópera. Entre los asistentes se encontraban el alcalde Miguel Sandalinas y toda la corporación municipal, la condesa de Pineda Raquel Entero, y la princesa Keisha junto a su esposo. La elegante atmósfera de Villa Purificación, adornada con luces sutiles y rodeada de jardines en flor, creó un ambiente ideal para una velada de cultura y arte.

“Heroínas Románticas” no fue solo un recital; fue una celebración de la fuerza y la resiliencia de las mujeres a lo largo de la historia de la ópera. “Cada vez que interpreto estas arias, siento una profunda conexión con las mujeres que estoy representando”, dijo Mataradze. “Quiero que el público vea no solo a una soprano en el escenario, sino a Tatiana, Desdemona, Thäis, Cio-Cio San, Mimì… Quiero que se sientan como yo me siento, atrapados en sus mundos, viviendo sus amores, sus tragedias y sus alegrías”.

La exitosa noche de “Heroínas Románticas” reafirma a Villa Purificación como un bastión cultural en Montanejos, un lugar donde la belleza de la música clásica se encuentra con la magnificencia de la naturaleza para crear experiencias únicas. Este evento ha demostrado una vez más que la ópera sigue viva, resonando en los corazones de todos aquellos que se atreven a dejarse llevar por sus encantos.

Ilona Mataradze y Giorgio Celenza han dejado una marca indeleble en todos los presentes, y su recital será recordado como una de las noches más memorables en la historia reciente de Villa Purificación. “Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de haber actuado aquí, en este lugar tan mágico”, concluyó La Musa de la Ópera. “Espero que esta noche haya tocado los corazones del público tanto como ha tocado el mío”.